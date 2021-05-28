KPSS tercihleri 2021 ne zaman başlayacak? Kamuya personel ataması ne zaman, nasıl olacak? ÖSYM takvimi...

KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 KPSS Lisans başvuru işlemleri bugün başlıyor. Sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, bugünden itibaren 14 Haziran'a kadar başvuru yapabilecekler. Sınava katılacak adaylar şimdiden tercihlerin hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KPSS tercihleri 2021 ne zaman başlayacak? Kamuya personel ataması ne zaman, nasıl olacak? ÖSYM takvimi belirlendi mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.05.2021 09:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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