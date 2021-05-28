Taksim Camii’nde ilk namaz bugün kılındı! Başkan Erdoğan 27 yıl önce yerini böyle göstermişti

Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, bugün cuma namazının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla açıldı. Yılların hasreti olarak bilinen cami mühendislik açısından da birçok yeni özelliği de barındırıyor. Öte yandan Taksim'deki cami için Başkan Erdoğan'ın yıllar önce yerini dahi işaret ettiği arşiv görüntüleri de ortaya çıktı. 27 yıl önce 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan gazetecilere planlarını anlatmıştı.

Giriş Tarihi: 28.05.2021 10:12 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 14:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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