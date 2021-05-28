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KPSS başvuru yapma ekranı: ÖSYM AİS 2021 KPSS Lisans başvuru nasıl yapılır? A Grubu Kadrolar neler?

KPSS Lisans başvuru nasıl yapılır? Kamuya personel olarak atanmak isteyen adayların heyecanla beklediği başvuru süreci bugün başlıyor. ÖSYM'nin takvimine göre, KPSS başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran tarihleri arasında alınacak. İlk defa başvuru yapacak olan adaylar, başvuru sürecinin nasıl işleyeceğini merak ediyor. Konu hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, KPSS başvuru nasıl yapılır? 2021 KPSS Lisans başvuru ücreti ne kadar? A Grubu Kadrolar neler? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.05.2021 09:24
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KPSS başvuru yapma ekranı: ÖSYM AİS 2021 KPSS Lisans başvuru nasıl yapılır? A Grubu Kadrolar neler?

KPSS başvuru nasıl yapılır? Uzun süredir KPSS'ye hazırlanan adaylar, bugünden itibaren başvurularını gerçekleştirebilecek. Sınav için geri sayım başlarken, başvuru sürecine ilişkin detaylar gündeme geldi. Başvuru aşaması hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KPSS başvuru nasıl yapılır? 2021 KPSS Lisans başvuru ücreti ne kadar? A Grubu Kadrolar neler? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS başvuru yapma ekranı: ÖSYM AİS 2021 KPSS Lisans başvuru nasıl yapılır? A Grubu Kadrolar neler?

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2021 KPSS lisans başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra gerekli adımları takşip ederek başvurularını gerçekleştirecekler.

KPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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KPSS başvuru yapma ekranı: ÖSYM AİS 2021 KPSS Lisans başvuru nasıl yapılır? A Grubu Kadrolar neler?

KPSS SINAV ÜCRETİ 2021 NE KADAR?

2021 Lisans KPSS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadığı için, sınav ücreti de belli olmadı. Gün içerisinde sınav ücreti konusunda açıklama gelecek. KPSS ücreti belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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KPSS başvuru yapma ekranı: ÖSYM AİS 2021 KPSS Lisans başvuru nasıl yapılır? A Grubu Kadrolar neler?

KPSS başvuru ücretleri şu bankalara yatırılacak:

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC' den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

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KPSS başvuru yapma ekranı: ÖSYM AİS 2021 KPSS Lisans başvuru nasıl yapılır? A Grubu Kadrolar neler?

* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve i nternet bankacılığı

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler