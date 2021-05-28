KPSS başvuru yapma ekranı: ÖSYM AİS 2021 KPSS Lisans başvuru nasıl yapılır? A Grubu Kadrolar neler?

KPSS Lisans başvuru nasıl yapılır? Kamuya personel olarak atanmak isteyen adayların heyecanla beklediği başvuru süreci bugün başlıyor. ÖSYM'nin takvimine göre, KPSS başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran tarihleri arasında alınacak. İlk defa başvuru yapacak olan adaylar, başvuru sürecinin nasıl işleyeceğini merak ediyor. Konu hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, KPSS başvuru nasıl yapılır? 2021 KPSS Lisans başvuru ücreti ne kadar? A Grubu Kadrolar neler? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.05.2021 09:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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