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Haberler Galeri KPSS takvimi 2022: Ortaöğretim (lise), ön lisans, lisans KPSS başvuru ne zaman? KPSS sınavları ne zaman yapılacak?

KPSS takvimi 2022: Ortaöğretim (lise), ön lisans, lisans KPSS başvuru ne zaman? KPSS sınavları ne zaman yapılacak?

KPSS başvuru ve sınavları ne zaman yapılacak? Bu yıl KPSS sınavlarına katılmaya hazırlanan adaylar, sınavlara başvuruların hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, ortaöğretim (lise), ön lisans, lisans KPSS başvuru ne zaman? KPSS sınavları ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2022 12:38 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022 12:38
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KPSS takvimi 2022: Ortaöğretim lise, ön lisans, lisans KPSS başvuru ne zaman? KPSS sınavları ne zaman yapılacak?

KPSS başvuru takvimi, son günlerde yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. 2022 KPSS sınavlarına katılacak adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Bu yıla ilişkin KPSS başvuru ve sınav takvimi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ortaöğretim (lise), ön lisans, lisans KPSS başvuru ne zaman? KPSS sınavları ne zaman? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS takvimi 2022: Ortaöğretim lise, ön lisans, lisans KPSS başvuru ne zaman? KPSS sınavları ne zaman yapılacak?

KPSS BAŞVURU VE SINAV NE ZAMAN?

2022 KPSS takvimi açıklandı. İşte 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihleri:

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KPSS takvimi 2022: Ortaöğretim lise, ön lisans, lisans KPSS başvuru ne zaman? KPSS sınavları ne zaman yapılacak?

2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

BAŞVURU: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SINAV: 31 Temmuz 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

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KPSS takvimi 2022: Ortaöğretim lise, ön lisans, lisans KPSS başvuru ne zaman? KPSS sınavları ne zaman yapılacak?

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün

SINAV: 06 Ağustos 2022

BAŞVURU: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

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KPSS takvimi 2022: Ortaöğretim lise, ön lisans, lisans KPSS başvuru ne zaman? KPSS sınavları ne zaman yapılacak?

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

SINAV TARİHİ: 07 Ağustos 2022

BAŞVURU TARİHİ: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022