KPSS takvimi 2022: Ortaöğretim (lise), ön lisans, lisans KPSS başvuru ne zaman? KPSS sınavları ne zaman yapılacak?

KPSS başvuru ve sınavları ne zaman yapılacak? Bu yıl KPSS sınavlarına katılmaya hazırlanan adaylar, sınavlara başvuruların hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, ortaöğretim (lise), ön lisans, lisans KPSS başvuru ne zaman? KPSS sınavları ne zaman? İşte cevaplar...