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1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak! Mega projeden ekonomiye can suyu! İşte kasada kalacak para
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, mega projeler arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun açılışına sayılı günler kaldığını belirterek, geçiş süresini 6 dakikaya indirecek projenin ekonomiye de büyük katkılar sağlayacağını bildirdi.
Giriş Tarihi: 15.03.2022 12:22Güncelleme Tarihi: 15.03.2022 12:29