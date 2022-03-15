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1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak! Mega projeden ekonomiye can suyu! İşte kasada kalacak para

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, mega projeler arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun açılışına sayılı günler kaldığını belirterek, geçiş süresini 6 dakikaya indirecek projenin ekonomiye de büyük katkılar sağlayacağını bildirdi.

Giriş Tarihi: 15.03.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022 12:29
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1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak! Mega projeden ekonomiye can suyu! İşte kasada kalacak para

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi'nin ekonomiye sağlayacağı katkılara ilişkin bilgi verdi.

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1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak! Mega projeden ekonomiye can suyu! İşte kasada kalacak para

Projenin açılışının 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle yapılacağını anımsatan Karaismailoğlu, mega projelerle tarihe imza attıklarını kaydetti.

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1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak! Mega projeden ekonomiye can suyu! İşte kasada kalacak para

Karaismailoğlu, projenin yatırım tutarının 2 milyar 545 milyon avro olduğunu aktararak, "Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan mega yatırımı ülkemize kazandırdık." ifadesini kullandı.

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1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak! Mega projeden ekonomiye can suyu! İşte kasada kalacak para

Dünyada yaşanan gelişmelere rağmen projenin planlanandan 1,5 yıl önce bitirildiğine işaret eden Karaismailoğlu, yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesiyle gece gündüz çalışıldığını vurguladı.

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1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak! Mega projeden ekonomiye can suyu! İşte kasada kalacak para

Karaismalioğlu, projenin sadece halkın değil, dünyanın da hizmetine sunulacağını ve ekonomiye de büyük katkı sağlayacağını belirterek, şöyle devam etti: