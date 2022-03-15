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Haberler Galeri Yarın okullar tatil mi? 📢 16 Mart Çarşamba kar tatili var mı? Trabzon, Ordu, Gaziantep, Samsun, Kastamonu...

Yarın okullar tatil mi? 📢 16 Mart Çarşamba kar tatili var mı? Trabzon, Ordu, Gaziantep, Samsun, Kastamonu...

Yarın okullar var mı, tatil mi? Yurt genelinde kar yağışının yoğun bir şekilde etkili olması sonrası valilikler tarafından tatil kararları alınmaya başlandı. Bugün birçok ilde okullar tatil edilirken, gözler yarına çevrildi. 16 Mart'ta okulların tatil olup olmayacağını merak eden öğrenciler, valilikler tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 16 Mart Çarşamba kar tatili var mı? Trabzon, Ordu, Gaziantep, Samsun, Kastamonu'da kar tatili olacak mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2022 15:25
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Yarın okullar tatil mi? 📢 16 Mart Çarşamba kar tatili var mı? Trabzon, Ordu, Gaziantep, Samsun, Kastamonu...

Yarın okullar tatil mi? Okullarda kar tatili olacak mı? Son günlerde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşam olumsuz etkilenirken, okullara da kar engeli geliyor. Bugün bazı illerde kar tatili yapan öğrenciler, tatilin yarın da olup olmayacağını araştırıyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 16 Mart Çarşamba kar tatili var mı? Trabzon, Ordu, Gaziantep, Samsun, Kastamonu'da kar tatili olacak mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yarın okullar tatil mi? 📢 16 Mart Çarşamba kar tatili var mı? Trabzon, Ordu, Gaziantep, Samsun, Kastamonu...

16 MART ÇAŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, 16 Mart Çarşamba günü için valilikler tarafından henüz kar tatili açıklaması gelmedi. İl bazına tatil kararları açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

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Yarın okullar tatil mi? 📢 16 Mart Çarşamba kar tatili var mı? Trabzon, Ordu, Gaziantep, Samsun, Kastamonu...

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ülkemizin 17 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi. Perşembe günü genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların 18 Mart 2022 Cuma gününden itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

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Yarın okullar tatil mi? 📢 16 Mart Çarşamba kar tatili var mı? Trabzon, Ordu, Gaziantep, Samsun, Kastamonu...

Yağışların, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı değerlendiriliyor.

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Yarın okullar tatil mi? 📢 16 Mart Çarşamba kar tatili var mı? Trabzon, Ordu, Gaziantep, Samsun, Kastamonu...

Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.