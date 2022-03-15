Yarın okullar tatil mi? 📢 16 Mart Çarşamba kar tatili var mı? Trabzon, Ordu, Gaziantep, Samsun, Kastamonu...

Yarın okullar var mı, tatil mi? Yurt genelinde kar yağışının yoğun bir şekilde etkili olması sonrası valilikler tarafından tatil kararları alınmaya başlandı. Bugün birçok ilde okullar tatil edilirken, gözler yarına çevrildi. 16 Mart'ta okulların tatil olup olmayacağını merak eden öğrenciler, valilikler tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 16 Mart Çarşamba kar tatili var mı? Trabzon, Ordu, Gaziantep, Samsun, Kastamonu'da kar tatili olacak mı? İşte cevaplar...