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KPSS sonuçları son dakika açıklaması: 2020 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi...
KPSS lisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ekim ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde KPSS sonuçları yeniden gündeme geldi. Yükseköğretim programlarının lisans düzeyinden mezun olan adaylar için gerçekleştirilen KPSS sınavlarının tamamlanmasının ardından adaylar kazandıkları puanları araştırmaya başladılar. Peki, 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM konu ile ilgili detayları paylaştı. İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 10.10.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 12:35
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