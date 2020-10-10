KPSS sonuçları son dakika açıklaması: 2020 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi...

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yılına ilişkin KPSS sınavlarının lisans oturumları tamamlandı. Yayımlanan takvim ile birlikte sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...