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Haberler Galeri KPSS sonuçları son dakika açıklaması: 2020 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi...

KPSS sonuçları son dakika açıklaması: 2020 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi...

KPSS lisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ekim ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde KPSS sonuçları yeniden gündeme geldi. Yükseköğretim programlarının lisans düzeyinden mezun olan adaylar için gerçekleştirilen KPSS sınavlarının tamamlanmasının ardından adaylar kazandıkları puanları araştırmaya başladılar. Peki, 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM konu ile ilgili detayları paylaştı. İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 10.10.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 12:35
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KPSS sonuçları son dakika açıklaması: 2020 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi...

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yılına ilişkin KPSS sınavlarının lisans oturumları tamamlandı. Yayımlanan takvim ile birlikte sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS sonuçları son dakika açıklaması: 2020 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi...

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumlarının sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.

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KPSS sonuçları son dakika açıklaması: 2020 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi...

KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR SORULARI

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

2020-KPSS LİSANS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR) SORULARI İÇİN TIKLAYIN...

2020-KPSS LİSANS (EĞİTİM BİLİMLERİ) SORULARI İÇİN TIKLAYIN...

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KPSS sonuçları son dakika açıklaması: 2020 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi...

KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI

12 - 13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime sunuldu.

KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI İÇİN TIKLAYIN...

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KPSS sonuçları son dakika açıklaması: 2020 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi...

2020-KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

Başvuru: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020

Geç Başvuru: 10-11 Eylül 2020

Sınav: 25 Ekim 2020

Sonuç: 26 Kasım 2020