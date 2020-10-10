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Haberler Galeri MEB son dakika: 500 bin tablet ne zaman dağıtılacak? Ücretsiz tablet bilgisayar kimlere verilecek? Başvuru formu...

MEB son dakika: 500 bin tablet ne zaman dağıtılacak? Ücretsiz tablet bilgisayar kimlere verilecek? Başvuru formu...

Son dakika... Ücretsiz tablet dağıtımında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi öğrenciler için ilk etapta 500 bin tablet dağıtımı yapılacağı bildirilmişti. Tablet bilgisayar kampanyasından faydalanmak isteyen öğrenciler ve velileri, başvuru yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Öte yandan tablet dağıtımının başlayacağı tarih belli oldu. Peki, 500 bin tablet ne zaman dağıtılacak? Ücretsiz tablet bilgisayar kimlere verilecek? Başvuru alınacak mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 10.10.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 11:56
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MEB son dakika: 500 bin tablet ne zaman dağıtılacak? Ücretsiz tablet bilgisayar kimlere verilecek? Başvuru formu...

MEB ücretsiz tablet dağıtımı ne zaman başlayacak? Koronavirüs salgını sonrası eğitimde uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi uzaktan ve yüz yüze planı doğrultusunda uygulanacak. Tablet ya da bilgisayarı bulunmadığı için uzaktan derslere katılamayan öğrenciler için yurt genelinde kampanyalar başlatıldı. Devlet ve bazı kurumlar tarafından yardım kampanyası toplandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk etapta gerçekleştireceği 500 bin tablet dağıtımının detayları belli oldu. Peki, 500 bin tablet ne zaman dağıtılacak? Ücretsiz tablet bilgisayar kimlere verilecek? Başvuru formu var mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika: 500 bin tablet ne zaman dağıtılacak? Ücretsiz tablet bilgisayar kimlere verilecek? Başvuru formu...

500 BİN TABLET NE ZAMAN, NASIL DAĞITILACAK?

500 bin tablet dağıtımı 12 Ekim itibarıyla öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edilmeye başlanacak.

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MEB son dakika: 500 bin tablet ne zaman dağıtılacak? Ücretsiz tablet bilgisayar kimlere verilecek? Başvuru formu...

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURU FORMU VAR MI?

İlk etapta ücretsiz tablet için başvuru alınmayacak. İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.

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MEB son dakika: 500 bin tablet ne zaman dağıtılacak? Ücretsiz tablet bilgisayar kimlere verilecek? Başvuru formu...

Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Ayrıca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle hareket edilecek.

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MEB son dakika: 500 bin tablet ne zaman dağıtılacak? Ücretsiz tablet bilgisayar kimlere verilecek? Başvuru formu...

ÜCRETSİZ İNTERNET NASIL OLACAK?

Tabletlerde öğrencilerin EBA ve canlı dersler için kullanacakları internetin, Bakanlık tarafından temin edilmesi hazırlıkları da sürüyor.

Öte yandan, okulların açılma durumuna göre yeni tablet dağıtımına ilişkin planlamalar yapılacak.