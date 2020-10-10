HaberlerGaleriMEB son dakika: 500 bin tablet ne zaman dağıtılacak? Ücretsiz tablet bilgisayar kimlere verilecek? Başvuru formu...
MEB son dakika: 500 bin tablet ne zaman dağıtılacak? Ücretsiz tablet bilgisayar kimlere verilecek? Başvuru formu...
Son dakika... Ücretsiz tablet dağıtımında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi öğrenciler için ilk etapta 500 bin tablet dağıtımı yapılacağı bildirilmişti. Tablet bilgisayar kampanyasından faydalanmak isteyen öğrenciler ve velileri, başvuru yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Öte yandan tablet dağıtımının başlayacağı tarih belli oldu. Peki, 500 bin tablet ne zaman dağıtılacak? Ücretsiz tablet bilgisayar kimlere verilecek? Başvuru alınacak mı? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 10.10.2020 11:48Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 11:56