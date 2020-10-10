MEB ücretsiz tablet dağıtımı ne zaman başlayacak? Koronavirüs salgını sonrası eğitimde uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi uzaktan ve yüz yüze planı doğrultusunda uygulanacak. Tablet ya da bilgisayarı bulunmadığı için uzaktan derslere katılamayan öğrenciler için yurt genelinde kampanyalar başlatıldı. Devlet ve bazı kurumlar tarafından yardım kampanyası toplandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk etapta gerçekleştireceği 500 bin tablet dağıtımının detayları belli oldu. Peki, 500 bin tablet ne zaman dağıtılacak? Ücretsiz tablet bilgisayar kimlere verilecek? Başvuru formu var mı? İşte cevaplar...