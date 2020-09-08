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Haberler Galeri KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür soruları ve cevapları yayınlandı mı?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür soruları ve cevapları yayınlandı mı?

KPSS soruları ve cevapları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 6 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumuna katılan vatandaşlar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. ÖSYM tarafından KPS Lisans sınavı ile ilgili açıklama geldi. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 08.09.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 14:55
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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür soruları ve cevapları yayınlandı mı?

KPSS sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? 2020 yılı KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumu 6 Eylül'de saat 10.15'te gerçekleştirildi. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavına katılan vatandaşlar, sınavdan kaç puan aldıklarını merak ediyorlar. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür soruları ve cevapları yayınlandı mı?

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

2020 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumunun soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Bilindiği üzere soru ve cevaplar, sınavın tamamlanmasının ardından 1 hafta içerisinde erişime açılıyor. Buna göre, 2020 KPSS soru ve cevaplarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür soruları ve cevapları yayınlandı mı?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumunun sonuçları 22 Ekim'de açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür soruları ve cevapları yayınlandı mı?

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir.Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür soruları ve cevapları yayınlandı mı?

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020-YDSsonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.