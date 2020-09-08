KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür soruları ve cevapları yayınlandı mı?

KPSS soruları ve cevapları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 6 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumuna katılan vatandaşlar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. ÖSYM tarafından KPS Lisans sınavı ile ilgili açıklama geldi. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 08.09.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 14:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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