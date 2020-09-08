Düğünler yasaklandı mı, iptal mi? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da düğün, nikah yasaklandı mı? İşte düğün genelge detayları...

Düğünler yasaklandı mı, iptal mi? Yaz aylarının son günlerinde düğünlerin son durumu merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı, 81 iş valiliğine "Kovid-19 Tedbirleri" kapsamında ek genelge göndermişti. 4 Eylül'den itibaren uygulanacak kısıtlamalar ülke genelinde köy düğünü, sünnet, kına gecesi ve nişan etkinliklerini kapsıyor. Düğün yapmak için gün sayanlar düğünlerin ne zaman normale döneceğini araştırmaya başladı. Peki, Düğünler yasaklandı mı, iptal mi? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da düğün, nikah yasaklandı mı? İşte düğün genelge detayları...