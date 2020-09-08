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Haberler Galeri Düğünler yasaklandı mı, iptal mi? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da düğün, nikah yasaklandı mı? İşte düğün genelge detayları...

Düğünler yasaklandı mı, iptal mi? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da düğün, nikah yasaklandı mı? İşte düğün genelge detayları...

Düğünler yasaklandı mı, iptal mi? Yaz aylarının son günlerinde düğünlerin son durumu merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı, 81 iş valiliğine "Kovid-19 Tedbirleri" kapsamında ek genelge göndermişti. 4 Eylül'den itibaren uygulanacak kısıtlamalar ülke genelinde köy düğünü, sünnet, kına gecesi ve nişan etkinliklerini kapsıyor. Düğün yapmak için gün sayanlar düğünlerin ne zaman normale döneceğini araştırmaya başladı. Peki, Düğünler yasaklandı mı, iptal mi? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da düğün, nikah yasaklandı mı? İşte düğün genelge detayları...

Giriş Tarihi: 08.09.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 16:41
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Düğünler yasaklandı mı, iptal mi? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da düğün, nikah yasaklandı mı? İşte düğün genelge detayları...

Düğünler yasaklandı mı, iptal mi? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da düğün, nikah yasaklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen yeni genelgede 4 Eylül'den itibaren uygulanacak kısıtlamalar ülke genelinde köy düğünü, sünnet, kına gecesi ve nişan etkinliklerini kapsıyor. Peki, Düğünler yasaklandı mı, iptal mi? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da düğün, nikah yasaklandı mı? İşte düğün genelge detayları...

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Düğünler yasaklandı mı, iptal mi? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da düğün, nikah yasaklandı mı? İşte düğün genelge detayları...

DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI, YASAKLANACAK MI?

Genelgede, daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin tüm illerde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması, köylerde veya sokaklarda yapılan bu etkinliklerin aynı gün içerisinde kalacak şekilde saat sınırlamalarının il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesinin istenildiği hatırlatıldı.

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Düğünler yasaklandı mı, iptal mi? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da düğün, nikah yasaklandı mı? İşte düğün genelge detayları...

Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere 14 ilde daha önce düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklere yönelik çeşitli kısıtlamaların getirildiği anımsatılan genelgede, gelinen noktada hastalığın yayılım hızının artırması ve toplum sağlığının riske atılması nedeniyle; düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gecesi gibi vatandaşların kalabalık şekilde bir araya geldikleri etkinliklere ilişkin *Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun bugünkü toplantısında alınan tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları* doğrultusunda valiliklerce aşağıdaki kararların alınması istendi:

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Düğünler yasaklandı mı, iptal mi? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da düğün, nikah yasaklandı mı? İşte düğün genelge detayları...

Bu kapsamda 81 ilde;

1. Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek.

2. Ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanacak.

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Düğünler yasaklandı mı, iptal mi? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da düğün, nikah yasaklandı mı? İşte düğün genelge detayları...

3. Nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak.

4. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda, oyun oynanması/dans edilmesine, toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına, hiçbir şekilde izin verilmeyecek.