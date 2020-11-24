KPSS sonuçları için geri sayım! 2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Duyuru...

2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 KPSS önlisans sınavı sonrasında sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adayların merakla beklediği tarih için son dakika açıklaması geldi. ÖSYM 2020 sınav takviminde yer alan tarihe ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Duyuru...