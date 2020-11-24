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24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri KPSS sonuçları için geri sayım! 2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Duyuru... KPSS sonuçları için geri sayım! 2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Duyuru...
2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilen KPSS önlisans sınavı sonrasında sonuçlar bekleniyor. KPSS önlisans sonuçları için beklenen kritik haftaya gelindi. Üniversitelerin ön lisans programlarından mezun olan adayların katılım sağladığı sınavın detayları açıklandı. İşte, 2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Duyuru...
Giriş Tarihi: 24.11.2020 18:40 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 18:44
2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 KPSS önlisans sınavı sonrasında sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adayların merakla beklediği tarih için son dakika açıklaması geldi. ÖSYM 2020 sınav takviminde yer alan tarihe ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Duyuru...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÖSYM KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM resmi sitesinde KPSS ön lisans sonuçlarının 26 Kasım 2020 tarihinde açıklayacağını duyurdu. KPSS önlisans sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecek.
SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.