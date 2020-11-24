Borç yapılandırması nasıl olacak? Borç yapılandırma taksitleri nasıl hesaplanır?

Bu yapılandırmanın kapsamı biraz geniş tutuldu. Odalar ve borsaların aidat borçlar var, çiftçilerin DSİ'ye olan borçları var. Öğrenci kardeşlerimizin -ki sayıları 3-3,5 milyonu bulduğu söyleniyor- KYK'ya olan borçlar var. Dolayısıyla kapsamı çok geniş bir yapılandırma oldu. Aşağı yukarı 4-5 milyon vatandaşın bundan yararlanacağını bekliyoruz. Burada iki istisna var; 1-pandemi dolayısıyla yasaklara uymayanlara kesilen cezalar kapsam dışında. 2-Tütün kullanımıyla ilgili kesilen cezalar kapsam dışında.