Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Borç yapılandırması nasıl olacak? Borç yapılandırma taksitleri nasıl hesaplanır? Borç yapılandırması nasıl olacak? Borç yapılandırma taksitleri nasıl hesaplanır?
Vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasını içeren tasarının TBMM'de onaylanmasıyla gözler hesaplamalara çevrildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, hangi borç nasıl yapılandırılacak, taksitlendirme nasıl olacak tüm detayları A Haber'de anlattı. İşte vergi borcu ve prim borcunu yapılandırma-taksitlendirmenin ayrıntıları.
Giriş Tarihi: 24.11.2020 17:58 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 18:03
Sadece vergiler değil, prim ve vergiler. Şöyle çerçeveyelim; kamuya olan bütün borçlan yapılandırılıyor. Bunun içinde vergiler, sigorta primleri var, cezalar var, idari cezalar var. Hatta vatandaşın trafik cezaları da var. MTV'den KDV'ye Kurumlar Vergisi'nden belediyele ödediğimiz emlak vergisine kadar hepsi içinde.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu yapılandırmanın kapsamı biraz geniş tutuldu. Odalar ve borsaların aidat borçlar var, çiftçilerin DSİ'ye olan borçları var. Öğrenci kardeşlerimizin -ki sayıları 3-3,5 milyonu bulduğu söyleniyor- KYK'ya olan borçlar var. Dolayısıyla kapsamı çok geniş bir yapılandırma oldu. Aşağı yukarı 4-5 milyon vatandaşın bundan yararlanacağını bekliyoruz. Burada iki istisna var; 1-pandemi dolayısıyla yasaklara uymayanlara kesilen cezalar kapsam dışında. 2-Tütün kullanımıyla ilgili kesilen cezalar kapsam dışında.
31 Ağustos 2020 dahil olmak üzere öncesinde kesinleşmiş kamuya olan borçlar bu kapsama alındı. Yıl sonuna kadar da başvuru imkanı var.
Bu konuda bir kolaylık da geldi. Kurumların internet sitelerinden e-Devlet'ten başvuru imkanı olacak.