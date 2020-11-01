Başvurular sona eriyor! KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman bitiyor? 2020-2021 burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman bitiyor? Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yüksek Kurumu tarafından yükseköğretim öğrencilerine sağlanan burs ve kredi imkanı için başvurular 28 Ekim tarihinde başlamıştı. Başvurularını tamamlamayan öğrenciler geç kalmadan işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. KYK tarafından açıklanan başvuru tarihine göre, sürecin tamamlanmasına kısa süre kaldı. İşte, KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman bitiyor? 2020-2021 burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?