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01 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvurular sona eriyor! KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman bitiyor? 2020-2021 burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvurular sona eriyor! KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman bitiyor? 2020-2021 burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman bitiyor? Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yüksek Kurumu tarafından yükseköğretim öğrencilerine sağlanan burs ve kredi imkanı için başvurular 28 Ekim tarihinde başlamıştı. Başvurularını tamamlamayan öğrenciler geç kalmadan işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. KYK tarafından açıklanan başvuru tarihine göre, sürecin tamamlanmasına kısa süre kaldı. İşte, KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman bitiyor? 2020-2021 burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 01.11.2020 18:04 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 18:10
KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman bitiyor? 2020-2021 burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 eğitim öğretim sürecinde burs ve kredi imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler için başvurular 28 Ekim tarihinde başladı. Uzun süredir burs ve yurt başvuruları için gelecek açıklamayı bekleyen öğrencilerin soruları yanıt buldu. Öğrenciler burs başvuru tarihinin ne zaman sona ereceğini sorgulamayı sürdürüyor. İşte, KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman bitiyor? 2020-2021 burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuruları 28 Ekim - 3 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN SONUÇLANIR?
2020-2021 KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih resmi olarak açıklanmadı. Ancak bir önceki başvuruların sonuçlarına bakacak olursak sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1 ay içerisinde erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, 3 Kasım Salı günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.