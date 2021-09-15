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KPSS sonuçları açıklanıyor... 2021 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? A Grubu ve Öğretmenlik, ÖABT...
KPSS sonuçları açıklanıyor... 2021 yılında lisans düzeyinde gerçekleştirilen KPSS sınavlarının sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre sonuçlar kısa süre içerisinde erişime açılacak. Sınavlara katılan adaylar "KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik ve ÖABT sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...