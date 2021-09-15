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Haberler Galeri KPSS sonuçları açıklanıyor... 2021 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? A Grubu ve Öğretmenlik, ÖABT...

KPSS sonuçları açıklanıyor... 2021 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? A Grubu ve Öğretmenlik, ÖABT...

KPSS sonuçları açıklanıyor... 2021 yılında lisans düzeyinde gerçekleştirilen KPSS sınavlarının sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre sonuçlar kısa süre içerisinde erişime açılacak. Sınavlara katılan adaylar "KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik ve ÖABT sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.09.2021 12:42
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KPSS sonuçları açıklanıyor... 2021 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? A Grubu ve Öğretmenlik, ÖABT...

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 01 Ağustos'ta, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 7-8 Ağustos'ta, 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ise 15 Ağustos'ta gerçekleştirilmişti. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, 2021 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS sonuçları açıklanıyor... 2021 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? A Grubu ve Öğretmenlik, ÖABT...

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 ÖSYM Takvimine göre, KPSS lisans sınavlarının sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağı henüz bilinmiyor.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişima açılacak. Adaylar, TC. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.

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KPSS sonuçları açıklanıyor... 2021 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? A Grubu ve Öğretmenlik, ÖABT...

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

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KPSS sonuçları açıklanıyor... 2021 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? A Grubu ve Öğretmenlik, ÖABT...

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2021 yılında 2021-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2021 e-YDS sonucu) kullanılacaktır.

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KPSS sonuçları açıklanıyor... 2021 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? A Grubu ve Öğretmenlik, ÖABT...

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların,YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.