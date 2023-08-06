Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür: Önce Bodrum sonra Akbelen!

Muğla'nın Milas ilçesinde, yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri'nin maden sahasının genişletilmek istenmesi provokasyon malzemesi yapıldı. Sabah gazetesi Mahmut Övür, son haftalarda Akbelen'de yaşananlara tepki gösteren bir yazı kaleme aldı. Daha önce yaşanan "Bergama altın madeni" ve "Gezi kalkışması" olaylarını örnek gösteren Övür, "Şimdi benzer bir operasyonu Muğla Akbelen'deki kömür madeni olayında görüyoruz. Mayıs seçiminde büyük yenilgi alıp travma yaşayan siyasetçisinden aydınına, gazetecisinden sosyetesine kim varsa, önce Bodrum'a, sonra da Akbelen'e akıyor. Eylemin organizatörleri de her zaman olduğu gibi Yeşil Sol Parti ve ne kadar marjinal sol grup varsa onlar. CHP'liler de rol kapmaya çalıştılar; ama olmadı." ifadelerine yer verdi. İşte dikkat çeken yazının tamamı...