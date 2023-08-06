KPSS ÖABT 1. VE 2. OTURUM CEVAPLARI | 6 Ağustos 2023 KPSS soru ve cevap kitapçığı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? A-B-C-D-E kitapçıkları PDF İNDİR!

A grubu KPSS lisans sınavının 6 Ağustos Pazar günü yapılan ÖABT oturumu sonrasında adaylar, sınavın soru kitapçıklarını incelemeye devam ediyor. ÖSYM ve KPSS soruları ile cevap anahtarları, her oturumda adaylar tarafından araştırılıyor. Binlerce aday, sınav sonrasında yayımlanan kitapçıklar üzerinden cevaplarını kontrol ediyor. Peki KPSS ÖABT soru ve cevap kitapçığı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?