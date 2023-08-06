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Haberler Galeri KPSS ÖABT 1. VE 2. OTURUM CEVAPLARI | 6 Ağustos 2023 KPSS soru ve cevap kitapçığı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? A-B-C-D-E kitapçıkları PDF İNDİR!

KPSS ÖABT 1. VE 2. OTURUM CEVAPLARI | 6 Ağustos 2023 KPSS soru ve cevap kitapçığı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? A-B-C-D-E kitapçıkları PDF İNDİR!

A grubu KPSS lisans sınavının 6 Ağustos Pazar günü yapılan ÖABT oturumu sonrasında adaylar, sınavın soru kitapçıklarını incelemeye devam ediyor. ÖSYM ve KPSS soruları ile cevap anahtarları, her oturumda adaylar tarafından araştırılıyor. Binlerce aday, sınav sonrasında yayımlanan kitapçıklar üzerinden cevaplarını kontrol ediyor. Peki KPSS ÖABT soru ve cevap kitapçığı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.08.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 14:21
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KPSS ÖABT 1. VE 2. OTURUM CEVAPLARI | 6 Ağustos 2023 KPSS soru ve cevap kitapçığı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? A-B-C-D-E kitapçıkları PDF İNDİR!

A grubu KPSS lisans sınavının 6 Ağustos Pazar günü yapılan ÖABT oturumu sonrasında adaylar, sınavın soru kitapçıklarını incelemeye devam ediyor. ÖSYM ve KPSS soruları ile cevap anahtarları, her oturumda adaylar tarafından araştırılıyor. Binlerce aday, sınav sonrasında yayımlanan kitapçıklar üzerinden cevaplarını kontrol ediyor. Peki KPSS ÖABT soru ve cevap kitapçığı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS ÖABT 1. VE 2. OTURUM CEVAPLARI | 6 Ağustos 2023 KPSS soru ve cevap kitapçığı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? A-B-C-D-E kitapçıkları PDF İNDİR!

KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte KPSS ÖABT tarihi belli oldu.

Buna göre; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

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KPSS ÖABT 1. VE 2. OTURUM CEVAPLARI | 6 Ağustos 2023 KPSS soru ve cevap kitapçığı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? A-B-C-D-E kitapçıkları PDF İNDİR!

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ÖABT saat 10.15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek, ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı saat 14.45'te başlayacak ve 16.45'te sonra erecek.

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KPSS ÖABT 1. VE 2. OTURUM CEVAPLARI | 6 Ağustos 2023 KPSS soru ve cevap kitapçığı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? A-B-C-D-E kitapçıkları PDF İNDİR!

2023 KPSS ÖABT SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

İkinci oturum 16.45'te bittikten sonra soru ve cevap kitapçıklarının 1 saat içerisinde adaylar ile paylaşılması bekleniyor. Konuyla ilgili ÖSYM AİS ekranı ziyaret ediliyor.

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KPSS ÖABT 1. VE 2. OTURUM CEVAPLARI | 6 Ağustos 2023 KPSS soru ve cevap kitapçığı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? A-B-C-D-E kitapçıkları PDF İNDİR!

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS maratonu 6 Ağustos'ta tamamlanacak.

KPSS sonuçları ise ÖSYM tarafından 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.