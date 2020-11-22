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22 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri KPSS 4 yanlış 1 doğru var mı 2020? KPSS ortaöğretim 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS 4 yanlış 1 doğru var mı 2020? KPSS ortaöğretim 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
KPSS ortaöğretim 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde yapıldı. Saat 10:15'te başlayan sınav 130 dakika sürdü. Sınavın sona ermesinin ardından yanlış soruların doğru cevapları etkileyip etkilemediği sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adaylar, "KPSS 4 yanlış 1 doğru var mı 2020?" ve "KPSS ortaöğretim 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, KPSS 4 yanlış 1 doğru var mı 2020? KPSS ortaöğretim 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
Giriş Tarihi: 22.11.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 12:27
KPSS 4 yanlış 1 doğru var mı 2020? KPSS ortaöğretim 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce adayın ter döktüğü sınavın ardından sonuçlar heyecanla bekleniyor.KPSS ortaöğretim testlerindeki yanlışların doğruları görütürüp götürmediğine yönelik açıklamayı ÖSYM duyurmuştu. Adaylar, "KPSS 4 yanlış 1 doğru var mı 2020?" ve "KPSS ortaöğretim 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?" sorularının cevaplarını araştırıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
ÖSYM'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde;
Değerlendirme sırasında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır.