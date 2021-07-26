Öğretmen il içi tayin sonuçları bugün açıklanır mı? MEBBİS 2021 il içi tercih atama sonuçları ne zaman belli olacak?

Öğretmen il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Bayram tatilinin sona ermesinin ardından il içi yer değiştirme başvurusu yapan öğretmenlerin atama sonuçları için bekleyişi başladı. MEB tarafından yayımlanan takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Atama sonuçları ve görevden ayrılma sürecine ilişkin tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, öğretmen il içi tayin sonuçları bugün açıklanır mı? MEBBİS 2021 il içi tercih atama sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...