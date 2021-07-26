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Haberler Galeri Öğretmen il içi tayin sonuçları bugün açıklanır mı? MEBBİS 2021 il içi tercih atama sonuçları ne zaman belli olacak?

Öğretmen il içi tayin sonuçları bugün açıklanır mı? MEBBİS 2021 il içi tercih atama sonuçları ne zaman belli olacak?

Öğretmen il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Bayram tatilinin sona ermesinin ardından il içi yer değiştirme başvurusu yapan öğretmenlerin atama sonuçları için bekleyişi başladı. MEB tarafından yayımlanan takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Atama sonuçları ve görevden ayrılma sürecine ilişkin tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, öğretmen il içi tayin sonuçları bugün açıklanır mı? MEBBİS 2021 il içi tercih atama sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 26.07.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 09:52
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Öğretmen il içi tayin sonuçları bugün açıklanır mı? MEBBİS 2021 il içi tercih atama sonuçları ne zaman belli olacak?

İl içi atama sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılına ilişkin isteğe bağlı il içi yer değiştirme başvuruları alındı. Bayram tatilinin araya girmesiyle birlikte atama sonuçları ertelenmişti. Tatilin sona ermesiyle birlikte başvuru yapan öğretmenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, öğretmen il içi tayin sonuçları bugün açıklanır mı? MEBBİS 2021 il içi tercih atama sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğretmen il içi tayin sonuçları bugün açıklanır mı? MEBBİS 2021 il içi tercih atama sonuçları ne zaman belli olacak?

İL İÇİ TAYİN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi yer değişikliğine başvuran öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. MEB'in takvimine göre, atama sonuçları 27 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.

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Öğretmen il içi tayin sonuçları bugün açıklanır mı? MEBBİS 2021 il içi tercih atama sonuçları ne zaman belli olacak?

ATAMALAR NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacak.

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Öğretmen il içi tayin sonuçları bugün açıklanır mı? MEBBİS 2021 il içi tercih atama sonuçları ne zaman belli olacak?

Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.

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Öğretmen il içi tayin sonuçları bugün açıklanır mı? MEBBİS 2021 il içi tercih atama sonuçları ne zaman belli olacak?

GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Atama sonuçlarına göre tercih ettği eğitim kurumuna atanan öğretmenler 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini gerçekleştirebilecek.