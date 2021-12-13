13 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri KPSS ortaöğretim takvimi: 2022 lise mezunu KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? ÖSYM duyurdu!

KPSS ortaöğretim takvimi: 2022 lise mezunu KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? ÖSYM duyurdu!

Lise mezunu KPSS ne zaman yapılacak? İki yılda bir gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavı ile ilgili detaylar belli oldu. 2022 yılında yapılacak olan lise mezunu adayların katılım sağlayacağı KPSS ortaöğretim için tarih açıklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 2022 lise mezunu KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte ÖSYM 2022 KPSS ortaöğretim takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2021 11:05 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 11:05
  • 1
  • 11
KPSS ortaöğretim takvimi: 2022 lise mezunu KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? ÖSYM duyurdu!

KPSS ortaöğretim takvimi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022 KPSS ortaöğretim sınavına hazırlıklarını sürdüren adaylar, başvuru ve sınavların hangi tarihe denk geldiğini araştırıyor. ÖSYM'nin takvimine göre, başvuruların başlayacağı tarih belli oldu. Peki, 2022 lise mezunu KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte ÖSYM 2022 KPSS ortaöğretim takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
KPSS ortaöğretim takvimi: 2022 lise mezunu KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? ÖSYM duyurdu!

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU NE ZAMAN?

2022 KPSS ortaöğretim başvuruları 01-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

  • 3
  • 11
KPSS ortaöğretim takvimi: 2022 lise mezunu KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? ÖSYM duyurdu!

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

2022 KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

  • 4
  • 11
KPSS ortaöğretim takvimi: 2022 lise mezunu KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? ÖSYM duyurdu!

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 01 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

  • 5
  • 11
KPSS ortaöğretim takvimi: 2022 lise mezunu KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? ÖSYM duyurdu!

2022 KPSS TARİHLERİ NE ZAMAN?

İşte ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre, KPSS başvuru ve sınav tarihleri: