KPSS ortaöğretim takvimi: 2022 lise mezunu KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? ÖSYM duyurdu!

Lise mezunu KPSS ne zaman yapılacak? İki yılda bir gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavı ile ilgili detaylar belli oldu. 2022 yılında yapılacak olan lise mezunu adayların katılım sağlayacağı KPSS ortaöğretim için tarih açıklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 2022 lise mezunu KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte ÖSYM 2022 KPSS ortaöğretim takvimi...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 13.12.2021 11:05 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 11:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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