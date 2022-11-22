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85 BİN ATAMA: İlk etap başlıyor! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı ÖSYM tercih kılavuzu için kritik hafta
Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 85 bin personel alımında ilk etap başlıyor. Bakan Fahrettin Koca, ilk etapta 31 bin 183 sözleşmeli personel alınacağını duyurmuştu. Bakanlık taraınadn geçtiğimiz yıl ÖSYM'ye gönderilen kılavuzun erişime açıldığı tarih göz önüne alındığında, 85 bin atamada ilk kılavuzun yayınlanacağı tarih dikkat çekiyor. KPSS tercih kılavuzu için heyecanlı bekleyiş sürerken, 31 bin 183 sözleşmeli personelin de kadro dağılımı merak ediliyor.