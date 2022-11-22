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Haberler Galeri 85 BİN ATAMA: İlk etap başlıyor! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı ÖSYM tercih kılavuzu için kritik hafta

85 BİN ATAMA: İlk etap başlıyor! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı ÖSYM tercih kılavuzu için kritik hafta

Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 85 bin personel alımında ilk etap başlıyor. Bakan Fahrettin Koca, ilk etapta 31 bin 183 sözleşmeli personel alınacağını duyurmuştu. Bakanlık taraınadn geçtiğimiz yıl ÖSYM'ye gönderilen kılavuzun erişime açıldığı tarih göz önüne alındığında, 85 bin atamada ilk kılavuzun yayınlanacağı tarih dikkat çekiyor. KPSS tercih kılavuzu için heyecanlı bekleyiş sürerken, 31 bin 183 sözleşmeli personelin de kadro dağılımı merak ediliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2022 09:43
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85 BİN ATAMA: İlk etap başlıyor! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı ÖSYM tercih kılavuzu için kritik hafta

85 bin atama için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sağlık Bakanlığı'na yapılacak personel alımında ilk etapta 31 bin 183 sözleşmeli personel atanacak. Söz konusu alımlar için ÖSYM'ye başvuru kılavuzu gönderildi. ÖSYM tarafından tercih kılavuzu hazırlandıktan sonra erişime açılacak. İlk etap personel alımının tarihi merakla araştırılırken, geçtiğimiz dönem alımlar incelendiğinde bazı tarihler ön plana çıkıyor. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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85 BİN ATAMA: İlk etap başlıyor! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı ÖSYM tercih kılavuzu için kritik hafta

ÖSYM TERCİH KILAVUZU İÇİN KRİTİK HAFTA

Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl 13 Aralık 2021 tarihinde ÖSYM başvuru kılavuzu gönderilmiş, ÖSYM tarafından tercih kılavuzu 3 gün sonra yani 16 Aralık'ta yayınlanmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda, 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı ÖSYM tercih kılavuzunun bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor. Bakan Koca, 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı için kılavuzun 17 Aralık'ta ÖSYM'ye gönderildiğini duyurmuştu.

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85 BİN ATAMA: İlk etap başlıyor! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı ÖSYM tercih kılavuzu için kritik hafta

31.317 SAĞLIK PERSONELİ BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yayımlananacak Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu ile birlikte 31 bin 317 sağlık personeli kadro ve branş dağılımı da belli olacak. Kılavuz henüz yayınlanmadığı için branş dağılımı da belli olmadı.

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85 BİN ATAMA: İlk etap başlıyor! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı ÖSYM tercih kılavuzu için kritik hafta

İLK ETAPTA 42 BİN 500 KİŞİ ALINACAK

Bakan Koca geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kıllanmıştı;

"Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız"

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85 BİN ATAMA: İlk etap başlıyor! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı ÖSYM tercih kılavuzu için kritik hafta

BAŞVURU ŞARTLARI NASIL OLACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımına ilişkin ilan henüz yayımlanmadığı için başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve şartlar da henüz belli olmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.