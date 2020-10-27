Hatay'daki terör saldırının ardından bu sabah! Vatandaşlardan ‘Türk bayraklı’ tepki

Hatay'ın İskenderun ilçesinde güvenlik güçlerinin iki teröristi takibi sırasında teröristlerden birinin üzerindeki bombayı infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlama nedeniyle camları kırılan ve zarar gören iş yeri ve evlerdeki vatandaşlar, teröre tepki olarak balkon ve pencerelerini Türk bayraklarıyla donattı.