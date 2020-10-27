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27 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Hatay'daki terör saldırının ardından bu sabah! Vatandaşlardan ‘Türk bayraklı’ tepki Hatay'daki terör saldırının ardından bu sabah! Vatandaşlardan ‘Türk bayraklı’ tepki
Hatay'ın İskenderun ilçesinde güvenlik güçlerinin iki teröristi takibi sırasında teröristlerden birinin üzerindeki bombayı infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlama nedeniyle camları kırılan ve zarar gören iş yeri ve evlerdeki vatandaşlar, teröre tepki olarak balkon ve pencerelerini Türk bayraklarıyla donattı.
Giriş Tarihi: 27.10.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 09:35
Dün akşam Payas ilçesinde kontrol noktasına taciz ateşi açan ve çıkan çatışmanın ardından bir vatandaşın aracını gasp eden PKK/KCK'lı 2 terörist, İskenderun istikametine kaçtı.
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Teröristlerden biri İskenderun'da çıkan çatışma sırasında üzerindeki bombayı patlattı.
Patlamanın ardından diğer terörist koşarak bölgeden kaçmaya çalıştı. Kaçan terörist kısa süre sonra güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilirdi.
Yaşanan çatışmalar ve patlamada hayatını kaybeden güvenlik gücü ya da sivil kaybın olmadığı bildirildi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin paramotor ile Mümbiç'ten Amanoslara iniş yaptığı bilgisini verdi.