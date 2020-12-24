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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar listesi: 2020 KPSS lise branş sıralaması ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar listesi: 2020 KPSS lise branş sıralaması ne zaman açıklanacak?
KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar listesi açıklandı mı? Lise mezunları adayların katılım sağladığı KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları bugün açıkanacak. Kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan veren branş bazında sıralamalar listesi için araştırmalar başladı. Peki, 2020 KPSS ortaöğretim branş sıralaması ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 24.12.2020 11:07 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 11:11
KPSS ortaöğretim branş sıralaması için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından lise mezunlarına yönelik gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları bugün erişime açılacak. KPSS puanlarını heyecanla bekleyen adaylar, bir yandan da branş sıralamasını araştırıyor. Peki, KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar listesi açıklandı mı? 2020 KPSS lise branş sıralaması ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2020 KPSS ÖNLİSANS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar listesinin önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEDİR?
ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif e��itimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.
MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir."
BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR HAKKINDA TEKNİK AÇIKLAMA
Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.