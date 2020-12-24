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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Aylık 300 TL burs! VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2020 VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Aylık 300 TL burs! VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2020 VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tarafından yükseköğrenim öğrencilerine yönelik verilen burslar için geri sayım başladı. Üniversite burs miktarı 300 TL olarak belirlendi. Başvurularını gerçekleştiren öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2020 VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 24.12.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 17:31
VGM üniversite burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün her yıl öğrencilere yönelik verdiği burslar için son viraja girildi. Ortaöğrenim ödemelerinin başlaması ile birlikte gözler yükseköğrenim sonuçlarına çevrildi. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2020 VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM üniversite burs sonuçlarının açıklanacağı tarih konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. VGM tarafından yapılan son açıklamada, '
Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." denilmişti.
2019 yılında VGM yükseköğrenim başvuruları 30 Ekim'de sona ermiş sonuçlar ise 2 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, 2020 VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2021 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.
Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.
2020 VGM BURS MİKTARI NE KADAR?
2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.
VGM BURSU NE ZAMAN YATACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.
KİMLER ORTAÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?
Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz. Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.