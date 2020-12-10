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10 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri KPSS ortaöğretim adayları dikkat! Sonuçlar için geri sayım başladı! 2020 KPSS ortaöğretim ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim adayları dikkat! Sonuçlar için geri sayım başladı! 2020 KPSS ortaöğretim ne zaman açıklanacak?
KPSS ne zaman açıklanacak? 22 Kasım'da uygulanan KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınava katılım sağlayan binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre sonuçların açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Peki, 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 10.12.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 16:42
KPSS ortaöğretim sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kamuya personel ataması yapılırken kullanılan puanları belirlemek için gerçekleştirilen KPSS'nin ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapıldı. Lise mezunlarına yönelik gerçekleştirilen sınavın sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, 2020 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
ÖSYM tarafından geçtiğimiz dönemlerde bazı sınav sonuçlarının erken açıklandığı görüldü. Ancak 2020 KPSS ortaöğretim sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2020 KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı(1 net) olması gerekmektedir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. Adayların ASP'leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacak. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacak. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacak. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacak.