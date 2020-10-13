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Haberler Galeri İZBAN'da şarkı söyleyip sigara içenlere ceza yağdı 

İZBAN'da şarkı söyleyip sigara içenlere ceza yağdı

İzmir'de, toplu taşıma sistemi İZBAN'a binen bir grup gencin bağırarak şarkı söylemesi ve sigara içmeleri ile ilgili başlatılan soruşturmada 2 şüpheli yakalandı. Sosyal medyada vatandaşların büyük tepki gösterdiği Cem K. ile Gökçen Ö.'ye ceza yağdı.

Giriş Tarihi: 13.10.2020 00:21 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 00:22
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İZBAN'da şarkı söyleyip sigara içenlere ceza yağdı
İZBAN'da şarkı söyleyip sigara içenlere ceza yağdı

Toplu taşıma sistemi olan İZBAN'a binen bir grubun çevreye verdiği rahatsız tepki çekti. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedip sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde İZBAN'a binen bir grup, yüksek sesle şarkı söylerken, gruptakilerden bazılarının ise sigara içtiği görüldü.

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İZBAN'da şarkı söyleyip sigara içenlere ceza yağdı
İZBAN'da şarkı söyleyip sigara içenlere ceza yağdı

Bu arada grubun sosyal mesafe ve maske takma kuralını hiçe saydıkları da görüntülerde yer aldı.

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İZBAN'da şarkı söyleyip sigara içenlere ceza yağdı
İZBAN'da şarkı söyleyip sigara içenlere ceza yağdı

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüleri izleyen vatandaşlar, davranış ve söylemleriyle çevresindekilere rahatsızlık veren bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmalarını isteyen tepki içerikli paylaşımlarda bulundu.

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İZBAN'da şarkı söyleyip sigara içenlere ceza yağdı
İZBAN'da şarkı söyleyip sigara içenlere ceza yağdı

12 BİN 974 TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından polis ekipleri, İZBAN'da sigara içen şüphelilerin Cem K. ile Gökçen Ö.olduğunu saptadı.

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İZBAN'da şarkı söyleyip sigara içenlere ceza yağdı
İZBAN'da şarkı söyleyip sigara içenlere ceza yağdı

Cem K. ile Gökçen Ö.'ye Kabahatlar Kanunu kapsamında 6 bin 487'şer lira para cezası kesildiği öğrenildi.