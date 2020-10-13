İZBAN'da şarkı söyleyip sigara içenlere ceza yağdı
İzmir'de, toplu taşıma sistemi İZBAN'a binen bir grup gencin bağırarak şarkı söylemesi ve sigara içmeleri ile ilgili başlatılan soruşturmada 2 şüpheli yakalandı. Sosyal medyada vatandaşların büyük tepki gösterdiği Cem K. ile Gökçen Ö.'ye ceza yağdı.
Giriş Tarihi: 13.10.2020 00:21Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 00:22
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İZBAN'da şarkı söyleyip sigara içenlere ceza yağdı
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İZBAN'da şarkı söyleyip sigara içenlere ceza yağdı
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İZBAN'da şarkı söyleyip sigara içenlere ceza yağdı
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İZBAN'da şarkı söyleyip sigara içenlere ceza yağdı
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İZBAN'da şarkı söyleyip sigara içenlere ceza yağdı