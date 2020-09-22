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KPSS önlisans sınavı için gözler ÖSYM'de: KPSS önlisans ne zaman, hangi tarihte?

KPSS önlisans ne zaman, hangi tarihte? KPSS ön lisans sınavı için geri sayım sürerken, sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından duyurulan 2020 takvimine göre adaylar 21 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirdi. Başvuru yapamayanlar için ise 10-11 Eylül tarihinde geç başvuru süreci oldu. Önlisans sınavının yapılacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, KPSS önlisans ne zaman, hangi tarihte? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 22.09.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 16:20
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KPSS önlisans sınavı için gözler ÖSYM'de: KPSS önlisans ne zaman, hangi tarihte?

KPSS önlisans ne zaman, hangi tarihte? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS önlisans başvurularını tamamlayan adaylar, sınav yerleri ve tarihi için meraklı bekleyişini sürdürüyor. ÖSYM 2020 takvimine göre sınav ekim ayında gerçekleşecek. sınav giriş belgesini adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanır yayımlanmaz alabilebilecekler. Peki, KPSS önlisans ne zaman, hangi tarihte? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS önlisans sınavı için gözler ÖSYM'de: KPSS önlisans ne zaman, hangi tarihte?

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak.

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KPSS önlisans sınavı için gözler ÖSYM'de: KPSS önlisans ne zaman, hangi tarihte?

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

2020-KPSS Ön Lisans'a ve DHBT'ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

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KPSS önlisans sınavı için gözler ÖSYM'de: KPSS önlisans ne zaman, hangi tarihte?

Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi'ni yanında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan sınava girmek mümkün değildir. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesi'nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesi'nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

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KPSS önlisans sınavı için gözler ÖSYM'de: KPSS önlisans ne zaman, hangi tarihte?

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesi'ni kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir.