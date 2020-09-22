KPSS önlisans sınavı için gözler ÖSYM'de: KPSS önlisans ne zaman, hangi tarihte?

KPSS önlisans ne zaman, hangi tarihte? KPSS ön lisans sınavı için geri sayım sürerken, sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından duyurulan 2020 takvimine göre adaylar 21 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirdi. Başvuru yapamayanlar için ise 10-11 Eylül tarihinde geç başvuru süreci oldu. Önlisans sınavının yapılacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, KPSS önlisans ne zaman, hangi tarihte? Merak edilen detaylar haberimizde...