YÖK son dakika açıklaması geldi mi? Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi? Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılıyor? Uzaktan, online...

Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi? Sorusunun yanıtı milyonlarca lisans ve önlisans eğitimi alan öğrenci tarafından merak ediliyor. YÖK tarafından üniversitelere gönderilen yazıda, Covid-19 küresel salgınıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda bir karar alınacağı belirtildi. Öğrenciler daha önce açıklanan 1 Ekim tarihinde okulların açılıp açılmayacağını araştırmaya başladı. Ayrıca hangi üniversitelerin uzaktan eğitim vereceği merak ediliyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi? Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılıyor? Uzaktan, online...