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Haberler Galeri YÖK son dakika açıklaması geldi mi? Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi? Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılıyor? Uzaktan, online...

YÖK son dakika açıklaması geldi mi? Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi? Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılıyor? Uzaktan, online...

Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi? Sorusunun yanıtı milyonlarca lisans ve önlisans eğitimi alan öğrenci tarafından merak ediliyor. YÖK tarafından üniversitelere gönderilen yazıda, Covid-19 küresel salgınıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda bir karar alınacağı belirtildi. Öğrenciler daha önce açıklanan 1 Ekim tarihinde okulların açılıp açılmayacağını araştırmaya başladı. Ayrıca hangi üniversitelerin uzaktan eğitim vereceği merak ediliyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi? Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılıyor? Uzaktan, online...

Giriş Tarihi: 22.09.2020 17:33 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 17:39
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YÖK son dakika açıklaması geldi mi? Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi? Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılıyor? Uzaktan, online...

YÖK son dakika açıklaması geldi mi? Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eylül ayının sonlarına geldiğimiz dönemde üniversitelerin açılacağı tarih merak ediliyor. Birçok üniversite uzaktan eğitim kararı almıştı. YÖK daha önce üniversitelere gönderdiği yazıda üniversitelerin 1 Ekim'de açılması planlanıyordu. Milyonlarca öğrenci YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi? Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılıyor? Uzaktan, online...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK son dakika açıklaması geldi mi? Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi? Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılıyor? Uzaktan, online...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2020?

Tüm üniversitelerde eğitim öğretimin 1 Ekim'de başlaması bekleniyor fakat online olarak gerçekleştirilmesi birinci olarak planlanmış durumda gözüküyor.

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YÖK son dakika açıklaması geldi mi? Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi? Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılıyor? Uzaktan, online...

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN UZAKTAN EĞİTİM ÖNERİSİ

Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararını bütün üniversite rektörlüklerine ileten YÖK'ün yazısında şu ifadeler yer aldı;

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YÖK son dakika açıklaması geldi mi? Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi? Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılıyor? Uzaktan, online...

*Bakanlığın cevabi yazısında '2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir' ifadesi yer almaktadır.

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YÖK son dakika açıklaması geldi mi? Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi? Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılıyor? Uzaktan, online...

*Üniversitenizde 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda Yükseköğretim Kurulunun, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığının yukarıda zikredilen görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim.