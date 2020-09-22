Bekçi alımı açıklaması geldi! EGM 2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre www.pa.edu.tr resmi internet sitesi üzerinden adaylar, e-devlet şifreleriyle giriş yaparak bekçilik başvurusu için ön başvuru yapabiliyor. Alımla ilişkili olarak sınav takvimi ise Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet adresi olan www.pa.edu.tr üzerinden ilan edilecek. Başkanlık; konuyla ilgili olarak farklı kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesini önemle duyurdu.