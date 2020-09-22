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Haberler Galeri Bekçi alımı açıklaması geldi! EGM 2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?

Bekçi alımı açıklaması geldi! EGM 2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?

EGM 2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman? Polis Akademisi Başkanlığı, İstanbul'da görevlendirilmek üzere 400 bekçi alımı yapılacağını açıkladı. Bekçilik başvurusunda bulunacak adaylar süreci yakından takip ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda en az lise ve dengi okullardan mezun olma şartıyla 400 kişilik bir alım yapılacağı bildirilmişti. Adaylar başvuru tarihini ve şartlarını araştırmaya başladı. Peki, EGM 2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 22.09.2020 15:31 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 15:38
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Bekçi alımı açıklaması geld! EGM 2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?
Bekçi alımı açıklaması geld! EGM 2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?

EGM 2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis Akademesi Başkanlığı, en lise ve dengi okul mezunu olmak şartıyla 400 bekçi alımı yapılacağını açıkladı. İstanbul'da görev alacak bekçiler için süreç başlıyor. Binlerce aday şimdi başvuru tarihi için gelecek son dakika açıklaması geliyor. Halkın can ve mal kaybını korumak için görev alan bekçilerin özellikle büyükşehirlerde sayılarının arttırılması planlanıyor. Peki, EGM 2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımı açıklaması geld! EGM 2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?
Bekçi alımı açıklaması geld! EGM 2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Kamuda çalışmak isteyen binlerce aday bekçi alımı tarihini merak ediyor. Polis Akademisi tarafından yapılacak olan 2020 bekçi alımı başvuruları başladı. Bekçi alımlarında güncel bilgiler ilgili kurumun resmi sitesinde duyurulacaktır.

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Bekçi alımı açıklaması geld! EGM 2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?
Bekçi alımı açıklaması geld! EGM 2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Polis Akademisi Başkanlığı ve EGM bünyesinde çalışmak isteyen adaylar için bekçi alımı başvuruları başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevlendirilecek 400 erkek bekçi başvurularının 2 Ekim tarihine kadar www.pa.edu.tr adresinden yapılması gerektiği, ön başvurular için başvuru ücretinin 250 lira olduğu duyuruldu.

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Bekçi alımı açıklaması geld! EGM 2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?
Bekçi alımı açıklaması geld! EGM 2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre www.pa.edu.tr resmi internet sitesi üzerinden adaylar, e-devlet şifreleriyle giriş yaparak bekçilik başvurusu için ön başvuru yapabiliyor. Alımla ilişkili olarak sınav takvimi ise Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet adresi olan www.pa.edu.tr üzerinden ilan edilecek. Başkanlık; konuyla ilgili olarak farklı kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesini önemle duyurdu.

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Bekçi alımı açıklaması geld! EGM 2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?
Bekçi alımı açıklaması geld! EGM 2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.