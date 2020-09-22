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Bekçi alımı açıklaması geldi! EGM 2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?
EGM 2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman? Polis Akademisi Başkanlığı, İstanbul'da görevlendirilmek üzere 400 bekçi alımı yapılacağını açıkladı. Bekçilik başvurusunda bulunacak adaylar süreci yakından takip ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda en az lise ve dengi okullardan mezun olma şartıyla 400 kişilik bir alım yapılacağı bildirilmişti. Adaylar başvuru tarihini ve şartlarını araştırmaya başladı. Peki, EGM 2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 22.09.2020 15:31 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 15:38
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Bekçi alımı açıklaması geld! EGM 2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?
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Bekçi alımı açıklaması geld! EGM 2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?
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Bekçi alımı açıklaması geld! EGM 2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?
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Bekçi alımı açıklaması geld! EGM 2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?
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Bekçi alımı açıklaması geld! EGM 2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?