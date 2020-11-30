Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 30 Kasım Pazartesi günü akşam 8'den sonra sokağa çıkma yasağı var mı? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 30 Kasım Pazartesi günü akşam 8'den sonra sokağa çıkma yasağı var mı?
Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de bazı tedbirler hayata geçirildi. 81 il genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci haftası da tamamlandı. En çok merak edilenlerden biri de, kısıtlamanın bugün uygulanıp uygulanmayacağı oldu. Peki, bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 30 Kasım Pazartesi günü akşam 8'den sonra sokağa çıkma yasağı var mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 30.11.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 09:44
30 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonları belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bugün de uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle bazı tedbirler hayata geçirildi. Yeni tedbirlerin ikinci haftasında 28-29 Kasım'da yani hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 bin 671 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı. Peki, bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 30 Kasım Pazartesi günü akşam 8'den sonra sokağa çıkma yasağı var mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 30 KASIM PAZARTESİ...
Bugün yani 30 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜN VE SAATLERİ
İçişleri Bakanlığı'nın 18 Kasım 2020 tarihli genelgesine göre, sokağa çıkma yasağı hafta sonları belirli saatlerde uygulanıyor. Buna göre, bu haftaki sokağa çıkma yasağı 5 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'den 6 Aralık Pazar saat 10.00'a kadar, 6 Aralık Pazar günü saat 20.00'den 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'e kadar olacak.
YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ?
Pazartesi günü gerçekleştirilmesi beklenen Kabine toplantısında sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilip genişletilmeyeceği konusunun değerlendirilmesi bekleniyor.
Başkan Erdoğan, cuma günü yaptığı bir açıklamada,
''Yeni tedbirler alacağız, almaya da mecburuz" açıklamasını yapmıştı. Böylelikle yeni kısıtlamaların sinyalini önceden vermişti. TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 439 oldu.