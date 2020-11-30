Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 30 Kasım Pazartesi günü akşam 8'den sonra sokağa çıkma yasağı var mı?

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de bazı tedbirler hayata geçirildi. 81 il genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci haftası da tamamlandı. En çok merak edilenlerden biri de, kısıtlamanın bugün uygulanıp uygulanmayacağı oldu. Peki, bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 30 Kasım Pazartesi günü akşam 8'den sonra sokağa çıkma yasağı var mı? İşte cevaplar...