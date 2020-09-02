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KPSS ön lisans başvuru son gün! KPSS ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2020 KPSS ön lisans sınavı ne zaman?
KPSS ön lisans başvuru bugün sona eriyor. 2020 yılına ilişkin KPSS ön lisans başvurularını henüz yapamayan adayların bugün içerisinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde 2020 KPSS ön lisans başvurularının 2 Eylül'de sona ereceği duyurulmuştu. Başvuru ve sınava dair merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS ön lisans başvuru nasıl yapılır? KPSS ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2020 KPSS ön lisans sınavı ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 02.09.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 09:39
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