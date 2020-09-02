KPSS ön lisans başvuru son gün! KPSS ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2020 KPSS ön lisans sınavı ne zaman?

KPSS ön lisans başvuru işlemleri için son viraja girildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 KPSS ön lisans başvuruları 21 Ağustos'ta başlamıştı. 13 günlük başvuru süreci bugün tamamlanıyor. Kamuda personel olarak görev almak isteyen ön lisans mezunu adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlaması gerekiyor. KPSS ön lisans başvuru nasıl yapılır? KPSS ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2020 KPSS ön lisans sınavı ne zaman? İşte merak edilenler...