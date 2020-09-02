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KPSS ön lisans başvuru son gün! KPSS ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2020 KPSS ön lisans sınavı ne zaman?

KPSS ön lisans başvuru bugün sona eriyor. 2020 yılına ilişkin KPSS ön lisans başvurularını henüz yapamayan adayların bugün içerisinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde 2020 KPSS ön lisans başvurularının 2 Eylül'de sona ereceği duyurulmuştu. Başvuru ve sınava dair merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS ön lisans başvuru nasıl yapılır? KPSS ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2020 KPSS ön lisans sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 02.09.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 09:39
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KPSS ön lisans başvuru son gün! KPSS ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2020 KPSS ön lisans sınavı ne zaman?

KPSS ön lisans başvuru işlemleri için son viraja girildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 KPSS ön lisans başvuruları 21 Ağustos'ta başlamıştı. 13 günlük başvuru süreci bugün tamamlanıyor. Kamuda personel olarak görev almak isteyen ön lisans mezunu adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlaması gerekiyor. KPSS ön lisans başvuru nasıl yapılır? KPSS ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2020 KPSS ön lisans sınavı ne zaman? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS ön lisans başvuru son gün! KPSS ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2020 KPSS ön lisans sınavı ne zaman?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular 21 Ağustos - 02 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar HES kodu ile birlikte başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek. Başvuruların ardından sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.

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KPSS ön lisans başvuru son gün! KPSS ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2020 KPSS ön lisans sınavı ne zaman?

HES KODU ŞARTI

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların ,sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

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KPSS ön lisans başvuru son gün! KPSS ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2020 KPSS ön lisans sınavı ne zaman?

KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

KPSS sınav ücreti 80,00 TL olup aşağıdaki bankalara yatırılacaktır.

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KPSS ön lisans başvuru son gün! KPSS ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2020 KPSS ön lisans sınavı ne zaman?

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)