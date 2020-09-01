Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklandı mı? İllerin listesi...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs günlük vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi sonrasında yeni kararların alınması bekleniyor. Ancak bu kısıtlamaların hayatı durdurmak yerine hareketlilği azaltacak yönde esnek olması bekleniyor. Vaka sayısının fazla olduğu illerde yasak kararı çıkabilir. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...