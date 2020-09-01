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Haberler Galeri Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklandı mı? İllerin listesi...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklandı mı? İllerin listesi...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs günlük vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi sonrasında yeni kararların alınması bekleniyor. Ancak bu kısıtlamaların hayatı durdurmak yerine hareketlilği azaltacak yönde esnek olması bekleniyor. Vaka sayısının fazla olduğu illerde yasak kararı çıkabilir. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 01.09.2020 23:05 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 23:11
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklandı mı? İllerin listesi...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konuları arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayılarını açıklıyor. Son günlerde yaşanan vaka artışları sonrası yeniden kısıtlamaların gelmesi gündeme geliyor. Özellikle vaka sayılarının artış gösterdiği illerde hayatı yavaşlatacak kararların alınması bekleniyor. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklandı mı? İllerin listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklandı mı? İllerin listesi...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

A Haber ekranlarında Elif Saatçıoğlu'nun verdiği bilgilere göre, havaların soğumasıyla birlikte bulaş riskinin artması nedeniyle bir dizi önlemler alınması planlanıyor. Toplantılarda ilköğretimin açık olması, kronik hastalığı olan çocukların uzaktan eğitim alması ve 8 ile 12. sınıfların okula gitmesine sıcak bakılıyor. Üniversitelerin açılması da şu anda gündemde yok.

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklandı mı? İllerin listesi...

Sokağa çıkma kısıtlamalarının da yurt genelinde değil de bölgesel olarak yapılabileceği belirtiliyor. Bu dönemde hayatı durdurmak yerine hareketliliği yavaşlatacak kararlar alınması bekleniyor. Bir ilde vaka sayısı yüksekse o il için hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesine sıcak bakılıyor.

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklandı mı? İllerin listesi...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLAN İLLER!

KARABÜK

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurul kararında 65 yaş ve üzeri vatandaşların 08.00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarının kullanımının kısıtlandığı açıklandı. Kısıtlamadan araç şoförlerinin de sorumlu olduğu, kurala riayet etmeyen vatandaşların tespit edilmesi durumunda ihlalde bulunan vatandaşlarla birlikte duruma müsaade eden araç şoförlerine ceza kesileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklandı mı? İllerin listesi...

TEKİRDAĞ: Sokak düğünlerinin süresi 3 saat. 65 yaş ve üstünün 16.00-18.00 saatlerinde toplu ulaşımı kullanması, düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, alışveriş merkezi gibi faaliyetleri kısıtlandı.