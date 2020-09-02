Bursluluk sınavında hangi dersler var? 2020 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi nereden alınır? İşte sınav konuları...

Bursluluk sınavı için geri sayım başladı. 2020 İOKBS adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavına başvuru yapan öğrenciler ile velileri sınav giriş belgesi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınavda hangi konuların çıkacağını merak ediyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik gerçekleştirilen İOKBS sınavına ilişkin detayları yazımızdan öğrenebilirsiniz. Peki, bursluluk sınavında hangi dersler var? 2020 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi nereden alınır? İşte sınav konuları...