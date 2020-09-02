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Haberler Galeri Bursluluk sınavında hangi dersler var? 2020 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi nereden alınır? İşte sınav konuları...

Bursluluk sınavında hangi dersler var? 2020 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi nereden alınır? İşte sınav konuları...

Bursluluk sınavı için geri sayım başladı. 2020 İOKBS adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavına başvuru yapan öğrenciler ile velileri sınav giriş belgesi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınavda hangi konuların çıkacağını merak ediyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik gerçekleştirilen İOKBS sınavına ilişkin detayları yazımızdan öğrenebilirsiniz. Peki, bursluluk sınavında hangi dersler var? 2020 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi nereden alınır? İşte sınav konuları...

Giriş Tarihi: 02.09.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 10:14
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Bursluluk sınavında hangi dersler var? 2020 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi nereden alınır? İşte sınav konuları...

Bursluluk sınavı giriş belgesi nereden alınır? Bursluluk sınavı için öğrenciler heyecan içinde. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek bursluluk sınavının başlamasına kısa bir süre kaldı. MEB geçtiğimiz günlerde sınav giriş belgelerini erişime açtı. İOKBS'ye başvuru yapan öğrenciler ile velileri sınava giriş yerlerinin nasıl görüntülenebileceğini araştırıyor. Peki, bursluluk sınavında hangi dersler var? 2020 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi nereden alınır? İşte sınav konuları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bursluluk sınavında hangi dersler var? 2020 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi nereden alınır? İşte sınav konuları...

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Sınav giriş yerleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Öğrenci T.C. kimlik numarası ile giriş yaptıktan sonra sınav giriş yerleri görüntülenebilecek.

BURSLULUK SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI...

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Bursluluk sınavında hangi dersler var? 2020 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi nereden alınır? İşte sınav konuları...

2020 İOKBS NE ZAMAN?

Sınav, 5 Eylül 2020 tarihinde tüm sınav merkezlerinde saat 10.00'da tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

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Bursluluk sınavında hangi dersler var? 2020 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi nereden alınır? İşte sınav konuları...

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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Bursluluk sınavında hangi dersler var? 2020 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi nereden alınır? İşte sınav konuları...

BURSLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.