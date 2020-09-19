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KPSS ÖABT'de kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS ÖABT sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?
KPSS ÖABT sınavı için geri sayım başladı. 2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül'de saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Alanlarına göre sınava katılacak adaylar, sınavda bir aksilik yaşamamak için sınavın detaylarını araştırıyor. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ile birlikte adaylara dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgiler duyuruldu. Peki, KPSS ÖABT'de kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS ÖABT sınavı için gerekli belgeler neler? İşte KPSS ÖABT sınavına girerken yanında bulunması gerekenler...
Giriş Tarihi: 19.09.2020 17:11 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 17:34
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