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KPSS ÖABT'de kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS ÖABT sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?

KPSS ÖABT sınavı için geri sayım başladı. 2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül'de saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Alanlarına göre sınava katılacak adaylar, sınavda bir aksilik yaşamamak için sınavın detaylarını araştırıyor. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ile birlikte adaylara dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgiler duyuruldu. Peki, KPSS ÖABT'de kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS ÖABT sınavı için gerekli belgeler neler? İşte KPSS ÖABT sınavına girerken yanında bulunması gerekenler...

Giriş Tarihi: 19.09.2020 17:11 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 17:34
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KPSS ÖABT'de kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS ÖABT sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?

MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak gerçekleştirilecek KPSS ÖABT, 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav öncesi heyecanlı bekleyişini sürdüren adaylar, herhangi bir aksilik yaşamamak için sınavın detaylarını araştırıyor. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzdan alınan bilgilere göre, 2020 ÖABT'nin detaylarını haberimizde derledik. Peki, KPSS ÖABT'de kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS ÖABT sınavı için gerekli belgeler neler? İşte KPSS ÖABT sınavına girerken yanında bulunması gerekenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS ÖABT'de kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS ÖABT sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?

KPSS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

ÖSYM tarafından iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutular adaylara dağıtılacak.

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KPSS ÖABT'de kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS ÖABT sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?

KPSS SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.

* Sınava giriş belgesi

* Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

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KPSS ÖABT'de kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS ÖABT sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?

Sınava girerken adayın yanında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

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KPSS ÖABT'de kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS ÖABT sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?

* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,