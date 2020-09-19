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Koronavirüs bitmeden yeni salgın paniği! Çin'de laboratuvardan yayıldı! Binlerce kişi...
Çin'de 3 binden fazla kişiye bulaşan bakteri panik yarattı. Yeni tip koronavirüs salgınının merkezi olarak bilinen Çin'den gelen yeni salgın haberi dünyayı tedirgin etti. Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken, ikinci salgın büyük Panik yarattı. Yeni salgının Çin'de bir ilaç firmasının aşı üretimi sırasında yapılan bir hata nedeniyle yayıldığı açıklandı. Bakterinin binlerce kişiye bulaşmasının ardından ilaç şirketi, mağdurlara tazminat ödeneceğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 19.09.2020 16:18Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 16:25