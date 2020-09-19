Koronavirüs bitmeden yeni salgın paniği! Çin'de laboratuvardan yayıldı! Binlerce kişi...

Çin'in Lanzhou kentinde ilk kez geçen yaz bir ilaç firmasının tesislerinden yayılan 'brusella' bakterisinin şu ana kadar 3 bin 245 kişiye bulaştığı belirlendi. 2.9 milyonluk bir şehir olan Lanzhou'daki sağlık yetkilileri, 3 bin 245 kişinin genellikle enfekte hayvanlarla veya hayvan ürünleriyle yakın temastan kaynaklanan, bruselloza yakalandığını söyledi.