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Koronavirüs bitmeden yeni salgın paniği! Çin'de laboratuvardan yayıldı! Binlerce kişi...

Çin'de 3 binden fazla kişiye bulaşan bakteri panik yarattı. Yeni tip koronavirüs salgınının merkezi olarak bilinen Çin'den gelen yeni salgın haberi dünyayı tedirgin etti. Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken, ikinci salgın büyük Panik yarattı. Yeni salgının Çin'de bir ilaç firmasının aşı üretimi sırasında yapılan bir hata nedeniyle yayıldığı açıklandı. Bakterinin binlerce kişiye bulaşmasının ardından ilaç şirketi, mağdurlara tazminat ödeneceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 19.09.2020 16:18 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 16:25
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Koronavirüs bitmeden yeni salgın paniği! Çin'de laboratuvardan yayıldı! Binlerce kişi...

Çin'den gelen ikinci salgın haberi dünya genelinde büyük panik yarattı. Koronavirüs salgını ile mücadele devam ediyor. Vuhan'da ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 30 milyon 698 bini geçti. Koronavirüs salgınının etkileri devam ederken, Çin'de ilaç firmasının laboratuvarından yayılan bakteri büyük panik yarattı. Brusella bakterisi 3 binden fazla kişiye bulaştı.

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Koronavirüs bitmeden yeni salgın paniği! Çin'de laboratuvardan yayıldı! Binlerce kişi...

Çin'in Lanzhou kentinde ilk kez geçen yaz bir ilaç firmasının tesislerinden yayılan 'brusella' bakterisinin şu ana kadar 3 bin 245 kişiye bulaştığı belirlendi. 2.9 milyonluk bir şehir olan Lanzhou'daki sağlık yetkilileri, 3 bin 245 kişinin genellikle enfekte hayvanlarla veya hayvan ürünleriyle yakın temastan kaynaklanan, bruselloza yakalandığını söyledi.

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Koronavirüs bitmeden yeni salgın paniği! Çin'de laboratuvardan yayıldı! Binlerce kişi...

İnternet üzerinden yayın yapan haber sitesi Pengpai, ilk defa geçen yıl 24 Temmuz'da, brusella bakterisine karşı aşı üreten ilaç firmasının laboratuvar çalışmalarındaki ciddi ihmalkarlığının salgına yol açtığını yazdı. Yetkililer yaklaşık 22 bin kişiyi taradıktan sonra bin 401 kişi daha erken pozitif olarak test edildi.

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Koronavirüs bitmeden yeni salgın paniği! Çin'de laboratuvardan yayıldı! Binlerce kişi...

Lanzhou sağlık kurulu tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, bakterilerin yayılmasında yaygın olarak koyun, sığır ve domuzlar rol aldı. Yaşananlar nedeniyle bu yılın başlarında özür dileyen firmanın aşı üretim lisansı iptal edildi.

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Koronavirüs bitmeden yeni salgın paniği! Çin'de laboratuvardan yayıldı! Binlerce kişi...

Yetkililer, hastalara ekim ayı itibariyle tazminatlarını ödemeye başlayacaklarını duyurdu. Malta ateşi veya Akdeniz ateşi olarak da bilinen bruselloz, baş ağrısı, kas ağrısı, ateş ve yorgunluk gibi semptomlara neden olabiliyor.