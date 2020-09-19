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Gülay Uygun'un ölümü intihar mı? ATV Haber Gülay Uygun'un ölümünün perde arkasını araştırdı
Gülay Uygun, Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından hakkında başlatılan 'yurtta kalan genç kızları gece hayatına yönlendirdiği' soruşturmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun da ölü olarak bulundu. ATV Haber, Gülay Uygun'un ölümünün perde arkasını araştırdı. Gülay Uygun intihar mı etti, öldürüldü mü?
Giriş Tarihi: 19.09.2020 23:28 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 23:36
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