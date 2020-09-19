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Haberler Galeri Gülay Uygun'un ölümü intihar mı? ATV Haber Gülay Uygun'un ölümünün perde arkasını araştırdı

Gülay Uygun'un ölümü intihar mı? ATV Haber Gülay Uygun'un ölümünün perde arkasını araştırdı

Gülay Uygun, Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından hakkında başlatılan 'yurtta kalan genç kızları gece hayatına yönlendirdiği' soruşturmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun da ölü olarak bulundu. ATV Haber, Gülay Uygun'un ölümünün perde arkasını araştırdı. Gülay Uygun intihar mı etti, öldürüldü mü?

Giriş Tarihi: 19.09.2020 23:28 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 23:36
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Gülay Uygun'un ölümü intihar mı? ATV Haber Gülay Uygun'un ölümünün perde arkasını araştırdı

Kızları Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından Müge Anlı'ya çıkan ailenin yaşananları anlatması, cinayet mi yoksa intihar mı? sorularını sordurttu. Türkiye'nin gözü önünde yaşanan gelişmeler sonrasında Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheler Ümit Can Uygun üzerinde toplandı.

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Gülay Uygun'un ölümü intihar mı? ATV Haber Gülay Uygun'un ölümünün perde arkasını araştırdı

Ümit Can Uygun'un annesinin çalıştığı yurttaki kızları kandırarak kötü yola sürüklemeye çalıştığı iddiaları üzerine hakkında soruşturma başlatıldı.

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Gülay Uygun'un ölümü intihar mı? ATV Haber Gülay Uygun'un ölümünün perde arkasını araştırdı

Gülay Uygun hakkındaki soruşturmadan kısa süre sonra bir cinayet haberi daha geldi. Gülay Uygun'un cansız bedenine ulaşıldı. Gülay Uygun'un cesedinin yanında bir intihar mektubu vardı. Mektupta ise Müge Anlı suçlanıyordu.

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Gülay Uygun'un ölümü intihar mı? ATV Haber Gülay Uygun'un ölümünün perde arkasını araştırdı

ATV HABER PERDE ARKASINI ARALADI

Gülay Uygun'un ölümü bir intihar mıydı, yoksa gerçeklerin üstünü örtmek için işlenmiş cinayet mi?

ATV habere ulaşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir genç kız ifadesinde "Düğününde otururken Ümitcan ile birlikte 6 kız geldi. 19-20 yaşları arasında. Ümitcan'ın annesine seslendiler. Yurtta çalışıyorum bunları ben büyütüyorum. Beni seviyorlar dedi. Kızlarla sohbet ederken biz 18 yaşını doldurduk, bize ev açtı. Şu an Ümitcan ile birlikteyiz bizi çalıştırıyor dedi. Annesi de söyledi..." dedi

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Gülay Uygun'un ölümü intihar mı? ATV Haber Gülay Uygun'un ölümünün perde arkasını araştırdı

YENİ TANIKLAR, ŞOK İDDİALAR

Atv habere ulasan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir genç kiz ifadesinde "Düğününde otururken Ümitcan ile birlikte 6 kız geldi. 19-20 yaşları arasında. Ümitcan'ın annesine seslendiler. Yurtta çalışıyorum bunları ben büyütüyorum. Beni seviyorlar dedi. Kızlarla sohbet ederken biz 18 yaşını doldurduk, bize ev açtı. Şu an Ümitcan ile birlikteyiz bizi çalıştırıyor dedi. Annesi de söyledi..." dedi