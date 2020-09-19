Gülay Uygun'un ölümü intihar mı? ATV Haber Gülay Uygun'un ölümünün perde arkasını araştırdı

ATV HABER PERDE ARKASINI ARALADI

Gülay Uygun'un ölümü bir intihar mıydı, yoksa gerçeklerin üstünü örtmek için işlenmiş cinayet mi?

ATV habere ulaşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir genç kız ifadesinde "Düğününde otururken Ümitcan ile birlikte 6 kız geldi. 19-20 yaşları arasında. Ümitcan'ın annesine seslendiler. Yurtta çalışıyorum bunları ben büyütüyorum. Beni seviyorlar dedi. Kızlarla sohbet ederken biz 18 yaşını doldurduk, bize ev açtı. Şu an Ümitcan ile birlikteyiz bizi çalıştırıyor dedi. Annesi de söyledi..." dedi