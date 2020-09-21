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Haberler Galeri KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 2020 KPSS Lisans sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 2020 KPSS Lisans sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

KPSS ÖABT soruları ve cevapları ile sonuçlarının açıklanacağı tarih heyecanla bekleniyor. Ardışık olarak 3 hafta sonu uygulanan 2020 KPSS Lisans oturumları tamamlandı. Sınava katılan adaylar sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyordu. ÖSYM'nin sınav takviminde detaylar paylaşıldı. Peki, KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 2020 KPSS Lisans sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 21.09.2020 08:59 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 09:05
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KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 2020 KPSS Lisans sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? ÖSYM tarafından 2020 yılına ilişkin KPSS ÖABT oturumu 20 Eylül'de gerçekleştirildi. 6 Eylül'de Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları, 12-13 Eylül'de ise Alan Bilgisi oturumları tamamlanmıştı. Ardışık olarak 3 hafta sonu uygulanan KPSS Lisans oturumlarının sonuçları heyecanla bekleniyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 2020 KPSS Lisans sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 2020 KPSS Lisans sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2020 KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarının hangi tarihte erişime açılacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bir önceki sınavlara baktığımızda soru ve cevapların sınav tarihinden kısa süre sonra yayımlandığı görülüyor. Buna göre, 2020 KPSS ÖABT sorularının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

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KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 2020 KPSS Lisans sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

KPSS LİSANS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumlarının sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.

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KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 2020 KPSS Lisans sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir.Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

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KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 2020 KPSS Lisans sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020-YDSsonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020e-YDSsonuçları) kullanılacaktır.