KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 2020 KPSS Lisans sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

KPSS ÖABT soruları ve cevapları ile sonuçlarının açıklanacağı tarih heyecanla bekleniyor. Ardışık olarak 3 hafta sonu uygulanan 2020 KPSS Lisans oturumları tamamlandı. Sınava katılan adaylar sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyordu. ÖSYM'nin sınav takviminde detaylar paylaşıldı. Peki, KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 2020 KPSS Lisans sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 21.09.2020 08:59 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 09:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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