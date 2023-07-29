29 Temmuz 2023, Cumartesi
KPSS ÖABT bugün saat kaçta başlayıp, bitecek? 2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi kaç dakika ve kaç soru?
KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi) sınavı için geri sayım başladı. Türkiye genelinde 29 Temmuz Cumartesi ve 30 Temmuz Pazar günleri düzenlenecek sınav, iki oturumda gerçekleşecek. Öğretmen adaylarının en çok merak ettiği konular arasında sınavın başlama saati, süresi ve soru sayısı yer alıyor. Peki KPSS ÖABT cumartesi saat kaçta başlayıp, bitecek? 2023 KPSS ÖABT kaç dakika ve kaç soru?
Giriş Tarihi: 29.07.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 09:54
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