KPSS sınavında emanetçi var mı? Bozuk para, telefon, cüzdan, yüzük, araba anahtarı 2023 KPSS sınavında yasak mı? Eşyalarımı nereye bırakabilirim?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesi adaylar, sınav binalarına getirebilecekleri eşyalar konusunda araştırmalar yapıyor. ÖSYM'nin belirlediği kurallara göre sınavda yanlarında sadece su, nüfus cüzdanı ve sınav giriş belgesi gibi belirli eşyaları getirebiliyorlar. Bozuk para, telefon, cüzdan, çanta, araba anahtarı gibi eşyaların sınav yerlerine sokulması yasak. Adaylar, bu tür eşyaları emanet bırakabilecekleri noktaları öğrenmek için araştırmalar yapıyorlar. İşte konuya ilişkin detaylar...