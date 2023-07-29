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Haberler Galeri KPSS sınavında emanetçi var mı? Bozuk para, telefon, cüzdan, yüzük, araba anahtarı 2023 KPSS sınavında yasak mı? Eşyalarımı nereye bırakabilirim?

KPSS sınavında emanetçi var mı? Bozuk para, telefon, cüzdan, yüzük, araba anahtarı 2023 KPSS sınavında yasak mı? Eşyalarımı nereye bırakabilirim?

2023 KPSS sınavına katılacak adaylar, yanlarında bulunan özel eşyaları için araştırmalar yapıyor. Sınava yalnız giden adaylar, sınav binalarında eşyalarını nereye bırakabileceklerini ve KPSS sınavında emanetçilerin olup olmadığını öğrenmek istiyor. Sınav yerlerine alınması yasak olan bozuk para, telefon, cüzdan, çanta ve araba anahtarının emanet bırakılabilir mi soruları gündemde yer alıyor. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2023 08:33 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 08:34
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KPSS sınavında emanetçi var mı? Bozuk para, telefon, cüzdan, yüzük, araba anahtarı 2023 KPSS sınavında yasak mı? Eşyalarımı nereye bırakabilirim?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesi adaylar, sınav binalarına getirebilecekleri eşyalar konusunda araştırmalar yapıyor. ÖSYM'nin belirlediği kurallara göre sınavda yanlarında sadece su, nüfus cüzdanı ve sınav giriş belgesi gibi belirli eşyaları getirebiliyorlar. Bozuk para, telefon, cüzdan, çanta, araba anahtarı gibi eşyaların sınav yerlerine sokulması yasak. Adaylar, bu tür eşyaları emanet bırakabilecekleri noktaları öğrenmek için araştırmalar yapıyorlar. İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS sınavında emanetçi var mı? Bozuk para, telefon, cüzdan, yüzük, araba anahtarı 2023 KPSS sınavında yasak mı? Eşyalarımı nereye bırakabilirim?

KPSS SINAVINDA EMANETÇİLER AÇIK MI?

ÖSYM adayların özel eşyalarını emanet almamaktadır. Bu nedenle sınav merkezlerinde ve okul binalarında emanetçi bulunmamaktadır.

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KPSS sınavında emanetçi var mı? Bozuk para, telefon, cüzdan, yüzük, araba anahtarı 2023 KPSS sınavında yasak mı? Eşyalarımı nereye bırakabilirim?

Ancak sınav binalarının yakınlarındaki büfe, bakkal, kırtasiye ve benzeri işletmeler adayların özel eşyalarını belli bir ücret karşılığında emanet almaktadır.

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KPSS sınavında emanetçi var mı? Bozuk para, telefon, cüzdan, yüzük, araba anahtarı 2023 KPSS sınavında yasak mı? Eşyalarımı nereye bırakabilirim?

Fakat bu noktada sorumluluk kişiye aittir ve emanetçinin güvenliği konusunda ÖSYM sorumlu değildir.

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KPSS sınavında emanetçi var mı? Bozuk para, telefon, cüzdan, yüzük, araba anahtarı 2023 KPSS sınavında yasak mı? Eşyalarımı nereye bırakabilirim?

KPSS SINAVINA HANGİ BELGELER GETİRİLMELİ?

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

a) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

b) Geçerli kimlik belgesi: Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır.)

Bunların dışında;

Sürücü belgesi,

Meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.