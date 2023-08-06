HaberlerGaleri9. sınıflar okula 1 hafta erken mi başlayacak? 2023-2024 MEB son kararı duyurdu! Okullar o tarihten itibaren kademeli açılıyor! Lise, ilkokul, anaokulu...
9. sınıflar okula 1 hafta erken mi başlayacak? 2023-2024 MEB son kararı duyurdu! Okullar o tarihten itibaren kademeli açılıyor! Lise, ilkokul, anaokulu...
Liselerin açılması için geri sayım başlamış durumda. Milyonlarca öğrenci, ilk ders zilinin çalacağı tarihi araştırmaya başladı. 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı başlangıç tarihi ise merak edilenler arasında yer alıyor. Liselerin ne zaman eğitime başlayacağına dair detaylar ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimi, haberimizde yer alıyor. Peki 9. sınıflar okula 1 hafta erken mi başlayacak?