9. sınıflar okula 1 hafta erken mi başlayacak? 2023-2024 MEB son kararı duyurdu! Okullar o tarihten itibaren kademeli açılıyor! Lise, ilkokul, anaokulu...

Liselerin açılması için günler sayılıyor. Milyonlarca öğrenci, okulların kapılarının açılacağı tarihi heyecanla bekliyor. 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı başlangıç tarihi, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimi ve liselerin ne zaman eğitime başlayacağına dair detaylar haberimizde yer alıyor.