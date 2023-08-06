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Haberler Galeri 9. sınıflar okula 1 hafta erken mi başlayacak? 2023-2024 MEB son kararı duyurdu! Okullar o tarihten itibaren kademeli açılıyor! Lise, ilkokul, anaokulu...

9. sınıflar okula 1 hafta erken mi başlayacak? 2023-2024 MEB son kararı duyurdu! Okullar o tarihten itibaren kademeli açılıyor! Lise, ilkokul, anaokulu...

Liselerin açılması için geri sayım başlamış durumda. Milyonlarca öğrenci, ilk ders zilinin çalacağı tarihi araştırmaya başladı. 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı başlangıç tarihi ise merak edilenler arasında yer alıyor. Liselerin ne zaman eğitime başlayacağına dair detaylar ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimi, haberimizde yer alıyor. Peki 9. sınıflar okula 1 hafta erken mi başlayacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.08.2023 14:41 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 14:41
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9. sınıflar okula 1 hafta erken mi başlayacak? 2023-2024 MEB son kararı duyurdu! Okullar o tarihten itibaren kademeli açılıyor! Lise, ilkokul, anaokulu...

Liselerin açılması için günler sayılıyor. Milyonlarca öğrenci, okulların kapılarının açılacağı tarihi heyecanla bekliyor. 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı başlangıç tarihi, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimi ve liselerin ne zaman eğitime başlayacağına dair detaylar haberimizde yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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9. sınıflar okula 1 hafta erken mi başlayacak? 2023-2024 MEB son kararı duyurdu! Okullar o tarihten itibaren kademeli açılıyor! Lise, ilkokul, anaokulu...

9. SINIFLAR OKULA 1 HAFTA ERKEN Mİ BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 çalışma takvimini açıkladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yeni eğitim öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Hafta sonları ile birlikte 1 hafta sürecek ilk ara tatil 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında uygulanacak.

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9. sınıflar okula 1 hafta erken mi başlayacak? 2023-2024 MEB son kararı duyurdu! Okullar o tarihten itibaren kademeli açılıyor! Lise, ilkokul, anaokulu...

Yarıyıl veya bilinen diğer adıyla Sömestr tatili ise 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci dönem ara tatili 8-12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilirken 2023-2024 eğitim öğretim yılında son ders zili 14 Haziran 2024'de çalacak.

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9. sınıflar okula 1 hafta erken mi başlayacak? 2023-2024 MEB son kararı duyurdu! Okullar o tarihten itibaren kademeli açılıyor! Lise, ilkokul, anaokulu...

ANAOKULU VE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN KADEMELİ AÇILIYOR!

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim kademesine geçen öğrencilerin sürecini hızlandırmak için uyum haftası düzenliyor. Normal eğitim öğretim faaliyetleri önümüzdeki dönem 11 Eylül'de başlayacak.

İlkokul 1. sınıf öğrencileri ile anaokulu öğrencileri için uyum haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Böylelikle bu öğrenciler için dönem erken başlamış olacak.

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9. sınıflar okula 1 hafta erken mi başlayacak? 2023-2024 MEB son kararı duyurdu! Okullar o tarihten itibaren kademeli açılıyor! Lise, ilkokul, anaokulu...

RESMİ TATİL GÜNLERİ BELLİ OLDU

Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, kamu kurumları, bankalar, eczaneler ve diğer birçok resmi kurum kapalı oluyor. 2024 yılında resmi tatil günlerinin hangi tarihlere denk geldiği belli oldu. Ayrıca 2024 yılında Ramazan bayramında okullar kapalı olacak. İşte, önümüzdeki yılın resmi tatil günleri listesi;