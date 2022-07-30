30 Temmuz 2022, Cumartesi
KPSS Lisans ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri...
KPSS Lisans ne zaman açıklanacak? 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavının sonuçları için araştırmalar başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, KPSS Lisans ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 30.07.2022 18:37 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022 18:37
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