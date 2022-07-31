31 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri CHP'li İBB tepkiler üzerine rant panolarını kaldırdı! Vatandaşlardan tepki yağıyor.

CHP'li İBB tepkiler üzerine rant panolarını kaldırdı! Vatandaşlardan tepki yağıyor.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kente estetik katan dikey bahçeleri bakım bedelleri yüksek diyerek söktü, yerine absürt çizimler koydu. Tepki gelince duvarlara bu sefer reklam panoları asıldı. Yol kenarlarında söktüğü dikey bahçelerin yerine yerleştirdiği reklam panolarını kaldırırken vatandaşlar buraların boş kalmasına tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 31.07.2022 07:55
  • 1
  • 7
CHP’li İBB tepkiler üzerine rant panolarını kaldırdı! Vatandaşlardan tepki yağıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, AK Parti döneminde şehir genelindeki kara yollarının duvarlarında trafik gürültüsü bariyeri ve egzoz gazı emisyonu için geliştirilen dikey bahçeleri maliyetli olduğu gerekçesiyle 2020'de sökmeye başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
CHP’li İBB tepkiler üzerine rant panolarını kaldırdı! Vatandaşlardan tepki yağıyor.

Bu kapsamda, Üsküdar Altunizade, Kadıköy Fikirtepe, Esenler, Maltepe Aydınevler gibi ilçelerde bulunan dikey bahçeler iş makinalarıyla kaldırıldı. Dikey bahçelerin yerini "Konuşan Duvarlar Projesi" adı altında grafiti denilen absürt çizimler ve reklam panoları aldı.

  • 3
  • 7
CHP’li İBB tepkiler üzerine rant panolarını kaldırdı! Vatandaşlardan tepki yağıyor.

Üsküdar Altunizade'de yol kenarındaki duvarlara da 9 Temmuz'da reklam panoları yerleştirildi. Şehre estetik açıdan renk katan, gürültü bariyeri ve egzoz emisyonu görevi gören dikey bahçelerin kaldırılarak yerine reklam panosu konulmasına vatandaşlardan yoğun tepki geldi.

  • 4
  • 7
CHP’li İBB tepkiler üzerine rant panolarını kaldırdı! Vatandaşlardan tepki yağıyor.

'YEŞİLİ İMAMOĞLU MAHVETTİ'
Önceki hafta kendilerine 'İstanbullu Gençler' adını veren bir grup da, Altunizade'de daha önce dikey bahçelerin bulunduğu panoya "Burası eskiden yeşillikti. İmamoğlu mahvetti" yazılı pankart astı.

  • 5
  • 7
CHP’li İBB tepkiler üzerine rant panolarını kaldırdı! Vatandaşlardan tepki yağıyor.

Pankart bir gün sonra İBB ekiplerince kaldırıldı. Gençlerin portestosu sosyal medyada gündem olurken, artan tepkiler sonrasında İBB yönetimi önceki gün reklam panolarını kaldırmak zorunda kaldı.