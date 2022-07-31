HaberlerGaleriCHP'li İBB tepkiler üzerine rant panolarını kaldırdı! Vatandaşlardan tepki yağıyor.
CHP'li İBB tepkiler üzerine rant panolarını kaldırdı! Vatandaşlardan tepki yağıyor.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kente estetik katan dikey bahçeleri bakım bedelleri yüksek diyerek söktü, yerine absürt çizimler koydu. Tepki gelince duvarlara bu sefer reklam panoları asıldı. Yol kenarlarında söktüğü dikey bahçelerin yerine yerleştirdiği reklam panolarını kaldırırken vatandaşlar buraların boş kalmasına tepki gösterdi.