CHP’li İBB tepkiler üzerine rant panolarını kaldırdı! Vatandaşlardan tepki yağıyor.

'YEŞİLİ İMAMOĞLU MAHVETTİ'

Önceki hafta kendilerine 'İstanbullu Gençler' adını veren bir grup da, Altunizade'de daha önce dikey bahçelerin bulunduğu panoya "Burası eskiden yeşillikti. İmamoğlu mahvetti" yazılı pankart astı.