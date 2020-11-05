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05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri DGS ek tercih kılavuzu 2020: DGS ek tercih nasıl yapılır? İşte DGS ek boş kontenjanlar ve taban puanlar listesi... DGS ek tercih kılavuzu 2020: DGS ek tercih nasıl yapılır? İşte DGS ek boş kontenjanlar ve taban puanlar listesi... DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı. 2020 DGS ek tercih işlemleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Adaylar 5 Kasım itibarıyla ÖSYM'nin resmi internet adresinden ek tercih işlemlerini yapabilecekler. En çok merak edilenlerden biri de boş kontenjanlar listesi oldu. Yayımlanan kılavuz ile birlikte ek kontenjanlar da açıklandı. Peki, DGS ek tercih nasıl yapılır? İşte DGS ek tercih kılavuzunda yer alan bilgiye göre, 2020 DGS boş kontenjanlar ve taban puanlar listesi... Giriş Tarihi: 05.11.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 10:17
Son dakika... DGS ek tercih nasıl yapılır? 2020 yılına ilişkin DGS ek tercih işlemleri başladı. İlk yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyenler için ek tercih alınıyor. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda ek tercih işlemlerinin detayları duyuruldu. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, DGS ek tercih nasıl yapılır? Ek tercih ücreti ne kadar? İşte DGS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR DGS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 5-12 Kasım 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır.
Ücret yatırma işlemi 12 Kasım 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS'ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır: