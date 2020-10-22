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22 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Buğra Kavuncu kimdir? Ümit Özdağ'ın FETÖ'cülükle suçladığı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu nereli? Buğra Kavuncu kimdir? Ümit Özdağ'ın FETÖ'cülükle suçladığı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu nereli? Buğra Kavuncu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ'cü iddiasında bulunmuştu. Bu gelişmelerin ardınadn Buğra Kavuncu'nun hayat hikayesi internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Kavuncu'nun FETÖ'nün Kazakistan'daki faaliyetlerini yürüttüğü iddia edilmişti. Peki, Buğra Kavuncu kimdir? Ümit Özdağ'ın FETÖ'cülükle suçladığı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu nereli? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 22.10.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 10:33
Buğra Kavuncu kimdir? İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 2. Olağan Kongresi'nde 417 oyla yeniden il başkanı seçilen Satuk Buğra Kavuncu'nun hayat hikayesi internet üzerinden araştırılıyor. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında Buğra Kavuncu hakkında FETÖ'cü iddialarında bulundu. Peki, Buğra Kavuncu kimdir? Ümit Özdağ'ın FETÖ'cülükle suçladığı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu nereli? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BUĞRA KAVUNCU KİMDİR, NERELİ?
Buğra Kavuncu 1973 yılında dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Adanalıdır. Kavuncu, Ankara Atatürk Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olmuştur. 1997 yılında girişimci olarak iş hayatına başlamıştır.
Farklı şirketlerde genel müdürlük, pazar yöneticiliği, CEO olarak görev yapmıştır.
Satış, pazarlama ve yatırım alanında bilgi sahibidir.
Rusça, Kazakça ve İngilizce bilen Buğra Kavuncu, evli ve 3 çocuk babasıdır.
GÖZLER BUĞRA KAVUNCU'YA ÇEVRİLDİ
Buğra Kavuncu'nun kurucularından olduğu Kazakistan-Türk İş Adamları Derneğini, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'nin talebiyle kapatıldı.
Kavuncu, son tescil tarihi 2014 olan dernekte görev aldığı süre boyunca FETÖ'cülerden de destek aldı.
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İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cülerle bağı bitmiyordu.Kavuncu, Linkedin hesabında üstlendiği görevleri yazmadan başarılar bölümünde KATIAD'a da yer vermişti.
İYİ Partili Kavuncu, KATIAD ile yapılan bir toplantıda kurumun Genel Başkan Vekili olarak tanıtılmıştı.