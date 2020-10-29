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29 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır, belli oldu mu? KPSS branş bazında sıralamalar listesi 2020... KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır, belli oldu mu? KPSS branş bazında sıralamalar listesi 2020...
KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır, belli oldu mu? 2020 KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından branş sıralaması için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan veren branş bazında sıralamalar listesi ile ilgili detaylar araştırılıyor. KPSS branş sıralaması için gelecek son açıklamalar ahaber.com.tr'de. İşte, KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır, belli oldu mu? KPSS branş bazında sıralamalar listesi 2020...
Giriş Tarihi: 29.10.2020 21:55 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 22:03
KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır, belli oldu mu? KPSS branş bazında sıralamalar listesi 2020 açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS 2020 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından branş sıralamaları hakkında gelecek açıklamalar merak ediliyor. Adaylar başarı sıralamasını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. ahaber.com.tr olarak detayları haberimizde bir araya getirdik. İşte, KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır, belli oldu mu? KPSS branş bazında sıralamalar listesi 2020...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2020 KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?
2020 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar listesi henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından branş bazında sıralamalar listesinin 1 ay içerisinde erişime açılması bekleniyor. Liste yayımlandığında ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden görüntülenebilecek.
BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEDİR?
ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.
MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir."
BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR HAKKINDA TEKNİK AÇIKLAMA
Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.