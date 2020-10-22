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22 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri KPSS branş bazında sıralamalar listesi: 2020 KPSS lisans branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman belli olacak? KPSS branş bazında sıralamalar listesi: 2020 KPSS lisans branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Son dakika... KPSS branş bazında sıralamalar listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan veren branş bazında sıralamalar listesi ile ilgili detaylar araştırılıyor. 2020 KPSS lisans sınav sonuçlarını öğrenen adaylar ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, 2020 KPSS lisans branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 22.10.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 11:06
Son dakika.. 2020 KPSS branş bazında sıralamalar listesi açıklandı mı? 2020 KPSS Lisans / ÖABT sonuçlarının erişime açılmasının ardından branş bazında sıralamalar konusu gündeme geldi. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Branş bazında sıralamalar hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2020 KPSS lisans branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2020 KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?
2020 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar listesi henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından branş bazında sıralamalar listesinin 1 ay içerisinde erişime açılması bekleniyor. Liste yayımlandığında ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden görüntülenebilecek.
BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEDİR?
ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.
MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir."
BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR HAKKINDA TEKNİK AÇIKLAMA
Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.