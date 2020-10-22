Son dakika: Kamuya binlerce memur alımı yapılacak! Hangi kurumlar memur, sözleşmeli personel, işçi alımı yapacak?

Son dakika haberi... Memur olmak isteyenlerin yakından takip ettiği personel ilanları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere onlarca kadroya personel alımı gerçekleştirileek. Memur, sözleşmeli personel, işçi ve asker gibi personel ihtiyacının karşılanması için ilanlar yayımlandı. Peki, hangi kurumlar personel alımı yapacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 11:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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