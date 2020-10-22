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Haberler Galeri Son dakika: Kamuya binlerce memur alımı yapılacak! Hangi kurumlar memur, sözleşmeli personel, işçi alımı yapacak?

Son dakika: Kamuya binlerce memur alımı yapılacak! Hangi kurumlar memur, sözleşmeli personel, işçi alımı yapacak?

Son dakika haberi... Memur olmak isteyenlerin yakından takip ettiği personel ilanları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere onlarca kadroya personel alımı gerçekleştirileek. Memur, sözleşmeli personel, işçi ve asker gibi personel ihtiyacının karşılanması için ilanlar yayımlandı. Peki, hangi kurumlar personel alımı yapacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 11:41
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Son dakika: Kamuya binlerce memur alımı yapılacak! Hangi kurumlar memur, sözleşmeli personel, işçi alımı yapacak?
Son dakika: Kamuya binlerce memur alımı yapılacak! Hangi kurumlar memur, sözleşmeli personel, işçi alımı yapacak?

Son dakika haberi... Kamu personeli alımı ilanları yayımlanıyor. Devlet kurumlarında görev almak isteyen binlerce vatandaş, kamu ilanlarını yakından takip ediyor. Memur, sözleşmeli personel, işçi ve asker alımı ile ilgili personel alımı ilanlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Kamuya binlerce memur alımı yapılacak! Hangi kurumlar memur, sözleşmeli personel, işçi alımı yapacak?
Son dakika: Kamuya binlerce memur alımı yapılacak! Hangi kurumlar memur, sözleşmeli personel, işçi alımı yapacak?

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13 MEMUR ALACAK

TAŞOLUK (AFYONKARAHİSAR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI1 MEMUR ALACAK

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

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Son dakika: Kamuya binlerce memur alımı yapılacak! Hangi kurumlar memur, sözleşmeli personel, işçi alımı yapacak?
Son dakika: Kamuya binlerce memur alımı yapılacak! Hangi kurumlar memur, sözleşmeli personel, işçi alımı yapacak?

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

1 ADET İÇ DENETÇİ ALACAK

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

TÜSSİDE 32 PERSONEL ALACAK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

TÜSSİDE 2 PERSONEL ALACAK

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Son dakika: Kamuya binlerce memur alımı yapılacak! Hangi kurumlar memur, sözleşmeli personel, işçi alımı yapacak?
Son dakika: Kamuya binlerce memur alımı yapılacak! Hangi kurumlar memur, sözleşmeli personel, işçi alımı yapacak?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL (KKÖ, İH, MK) ALIMI (DÜZELTME)

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

90 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

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Son dakika: Kamuya binlerce memur alımı yapılacak! Hangi kurumlar memur, sözleşmeli personel, işçi alımı yapacak?
Son dakika: Kamuya binlerce memur alımı yapılacak! Hangi kurumlar memur, sözleşmeli personel, işçi alımı yapacak?

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

102 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

23 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

GÖLBAŞI (ADIYAMAN) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MEMUR ALACAK