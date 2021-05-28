KPSS sınav ücreti 2021 ne kadar? ÖSYM KPSS başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?

KPSS sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? sorusu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. KPSS Lisans sınavına başvuru yapacak adaylar, ÖSYM AİS üzerinden başvurularını gerçekleştirdikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak. KPSS sınav ücreti ve merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KPSS sınav ücreti 2021 ne kadar? ÖSYM KPSS başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak? İşte haberin detayları...