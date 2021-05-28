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KPSS sınav ücreti 2021 ne kadar? ÖSYM KPSS başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?

KPSS sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? sorusu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. KPSS Lisans sınavına başvuru yapacak adaylar, ÖSYM AİS üzerinden başvurularını gerçekleştirdikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak. KPSS sınav ücreti ve merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KPSS sınav ücreti 2021 ne kadar? ÖSYM KPSS başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 28.05.2021 09:13
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KPSS sınav ücreti 2021 ne kadar? ÖSYM KPSS başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?

KPSS sınav ücreti ne kadar? 2021 yılında KPSS sınavları lisans düzeyinde gerçekleştirilecek. KPSS sınavına başvuru yapacak adaylar, sınav ücretinin kaç lira olduğunu araştırıyor. KPSS sınav ücreti ÖSYM'nin yayımlayacağı başvuru kılavuzu ile belli olacak. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS sınav ücreti 2021 ne kadar? ÖSYM KPSS başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS sınav ücreti 2021 ne kadar? ÖSYM KPSS başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?

KPSS SINAV ÜCRETİ 2021 NE KADAR?

2021 Lisans KPSS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadığı için, sınav ücreti de belli olmadı. Gün içerisinde sınav ücreti konusunda açıklama gelecek. KPSS ücreti belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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KPSS sınav ücreti 2021 ne kadar? ÖSYM KPSS başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?

KPSS başvuru ücretleri şu bankalara yatırılacak:

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC' den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

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KPSS sınav ücreti 2021 ne kadar? ÖSYM KPSS başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?

* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve i nternet bankacılığı

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

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KPSS sınav ücreti 2021 ne kadar? ÖSYM KPSS başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?

* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet ban kacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)