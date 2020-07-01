Dikkat! Kurban Bayramı öncesi yasaklandı...

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 51 bin 14 test yapıldı, 1374 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1214 kişi iyileşti. Toplam test sayısı 3 milyon 331 bin 158, vaka sayısı 198 bin 613, vefat sayısı 5 bin 115 olarak kayıtlara geçti.