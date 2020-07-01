Dikkat! Kurban Bayramı öncesi yasaklandı... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1374 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti. Bir şehirden gelen haberler bölge halkını korkuturken, Kurban Bayramı'ndan önce yasaklandığı açıklandı... Giriş Tarihi: 01.07.2020 08:29 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 08:35
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 51 bin 14 test yapıldı, 1374 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1214 kişi iyileşti. Toplam test sayısı 3 milyon 331 bin 158, vaka sayısı 198 bin 613, vefat sayısı 5 bin 115 olarak kayıtlara geçti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1018, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 375, toplam iyileşen hasta sayısı ise 171 bin 809 oldu.
'DİKKATLİ DEĞİLİZ' Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz." ifadelerini kullandı.
Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, bu yıl kurbanlık satışında "tokalaşmalı pazarlık" geleneğini yasakladıklarını bildirdi. Bağlamış, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı öncesi bazı kararlar aldıklarını belirtti. Büyükbaş hayvanın canlı kilogram fiyatının 24-25 lira, küçükbaş hayvanın ise 27-28 lira olduğunu kaydeden Bağlamış, büyükbaşta kişi başı hisse miktarının 2-3 bin lira olduğunu, küçükbaş kurbanlığın ise 1500-2 bin lira arasında satılacağını aktardı.
Bağlamış, "Kombinalardaki kesim ücreti büyükbaş için 750, küçükbaş için 150 lira olarak belirlendi. Parçalama için de aynı ücret tarifesi uygulanacak. Et çekim ücreti kilogramı 2 lira olarak belirlendi." ifadelerini kullandı.