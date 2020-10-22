KPSS 55, 60, 65, 70, 75 puanla alım yapan kurumlar hangileri? 60, 65, 75 puanla atama olur mu?

KPSS 2020 lisans sonuçları merakla bekleniyordu. Kamu Personeli Seçme Sınavı bu sabah itibariyle açıklandı. Adaylar aldıkları puan çerçevesinde atama yapılan yerleri sorgulamaya başladı. KPSS puanı düşük olan adaylar ise nereye girebilirim sorusunun yanıtını merak ediyor. KPSS 55, 60, 65, 70, 75 puanla alım yapan kurumlar hangileri? 60, 65, 75 puanla atama olur mu? Merak edilen tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...