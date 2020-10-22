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Haberler Galeri KPSS 55, 60, 65, 70, 75 puanla alım yapan kurumlar hangileri? 60, 65, 75 puanla atama olur mu?

KPSS 55, 60, 65, 70, 75 puanla alım yapan kurumlar hangileri? 60, 65, 75 puanla atama olur mu?

KPSS 2020 lisans sonuçları merakla bekleniyordu. Kamu Personeli Seçme Sınavı bu sabah itibariyle açıklandı. Adaylar aldıkları puan çerçevesinde atama yapılan yerleri sorgulamaya başladı. KPSS puanı düşük olan adaylar ise nereye girebilirim sorusunun yanıtını merak ediyor. KPSS 55, 60, 65, 70, 75 puanla alım yapan kurumlar hangileri? 60, 65, 75 puanla atama olur mu? Merak edilen tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 16:23 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 16:31
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KPSS 55, 60, 65, 70, 75 puanla alım yapan kurumlar hangileri? 60, 65, 75 puanla atama olur mu?

KPSS 55, 60, 65, 70, 75 puanla alım yapan kurumlar hangileri? 60, 65, 75 puanla atama olur mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, kurumlar hakkında araştırmalar hız kazandı. 55, 60, 65, 70, 75 gibi düşük sayılabilecek puanları alan adaylar hangi devlet kurumuna yerleşebileceklerini sorgulamaya başladı. İşte, KPSS 55, 60, 65, 70, 75 puanla alım yapan kurumlar hangileri? 60, 65, 75 puanla atama olur mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS 55, 60, 65, 70, 75 puanla alım yapan kurumlar hangileri? 60, 65, 75 puanla atama olur mu?

KPSS'DE 50, 55, 60, 65, 70, 75 PUANLA ATAMA OLUR MU? KPSS 60 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?

2020 Yılı Kamu Kurum ve Kuruluşları Memur, Sözleşmeli Personel, Sürekli/Geçici İşçi Alımı İlanları

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, personel ve işçi gibi iş pozisyonları için başvuru yapmak isteyen adaylar internet üzerinden iş ilanlarını araştırmaya devam ediyor.

Aşağıda sıralanan ilanlar Devlet Personel Başkanlığı üzerinde yer almaktadır. Adaylar "http://euygulama.dpb.gov.tr" üzerinde yer alan ilanların kılavuzlarını inceleyerek başvuruda bulunabilirler.

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KPSS 55, 60, 65, 70, 75 puanla alım yapan kurumlar hangileri? 60, 65, 75 puanla atama olur mu?

KPSS 60,65,70 PUAN İLE NEREYE ATANILIR?

KPSS atama puanları kurumlara göre değişiklik gösterebiliyor.

KPSS ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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KPSS 55, 60, 65, 70, 75 puanla alım yapan kurumlar hangileri? 60, 65, 75 puanla atama olur mu?

* PERSONEL ALIMI YAPACAK KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAYINLADIKLARI İLANLAR *

- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 30 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCISI ALACAK (Adaylar; www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayınlanacak olan sınav başvuru linki üzerinde yer alan "2020-2021 yılı İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna" www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile 02-06 Kasım 2020 tarihleri arasında erişip, elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir.)

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KPSS 55, 60, 65, 70, 75 puanla alım yapan kurumlar hangileri? 60, 65, 75 puanla atama olur mu?

- KAMU İHALE KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU (Başvurular 2 Kasım 2020 tarihinde başlayacak ve 13 Kasım 2020 tarihi mesai bitiminde sona erecektir)

- SİİRT ÜNİVERSİTESİ 61 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK (16/10/2020 - 20/10/2020 tarihleri arasında)

- DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 40 ADAY MESLEK MEMURU, ÜÇÜNCÜ KATİP, MUAVİN KONSOLOS, ATAŞE, ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURU ALACAK (Giriş sınavı başvuruları 16 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 27 Kasım 2020 Cuma günü saat 18:00'de sona erecektir.)