ÜNİVERSİTELER 2 KASIM'DA AÇILACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi.

Ancak üniversitelerin açılış tarihi henüz duyurulmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.