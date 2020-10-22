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22 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Üniversite açılış tarihleri: YÖK 2020-2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hibrit eğitim... Üniversite açılış tarihleri: YÖK 2020-2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hibrit eğitim... Son dakika... Üniversite açılış tarihleri belli oldu mu? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite açıklamalarının ardından son açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelmişti. YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın bugünkü yaptığı açıklamaların ardından üniversite açılış tarihleri yeniden gündeme geldi. Peki, Üniversite açılış tarihleri belli oldu mu? YÖK 2020-2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hibrit eğitime ne zaman geçilecek? İşte son açıklamalar... Giriş Tarihi: 22.10.2020 15:24 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 15:31
Son dakika... Üniversiteler ne zaman açılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde üniversitelere yüz yüze eğitime geçiş için hazırlıkların sürdüğünü açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu. Küresel salgın nedeniyle geçen mart ayında üniversitelerde uzaktan öğretime geçilmişti. Peki, üniversite açılış tarihleri belli oldu mu? YÖK 2020-2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hibrit eğitime ne zaman geçilecek? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak." dedi.
ÜNİVERSİTELER 2 KASIM'DA AÇILACAK MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi.
Ancak üniversitelerin açılış tarihi henüz duyurulmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ "YÖK SANAL LABORATUVARI" İLE DENEY İMKANINA KAVUŞUYOR
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Sanal Laboratuvar uygulamasının 26 Ekim 2020'den itibaren ilk aşamada Dijital Dönüşüm Projesi'nde yer alan 18 üniversitenin fen ve mühendislik fakülteleri ile meslek yüksek okullarının çeşitli programlarında öğrenim gören yaklaşık 15 bin dolayındaki öğrencinin hizmetine sunulacağını bildirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde ilk kez kamuoyu ile paylaşılan YÖK Sanal Laboratuvar Projesi, YÖK Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda tanıtıldı.
YÖK Başkanı Saraç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, proje kapsamındaki 18 üniversitenin rektörü katıldı.
Saraç, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, YÖK olarak yükseköğretim tarihinde birer ilk olma özelliğine sahip yeni ve yenilikçi pek çok proje ve uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.
YÖK Sanal Laboratuvarı Projesi'ni geçen hafta kamuoyuna ilk defa Başkan Erdoğan'ın duyurduğunu hatırlatan Saraç, toplantıda projenin detaylarının paylaşılacağını belirtti.